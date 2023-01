Lo stadio Pueblo Nuevo saluta Pérez Greco nell’addio al calcio giocato

CARACAS – Non é stato un addio al calcio. Ma la fine di una lunga e appassionata storia d’amore. Il 22 gennaio 2023, a San Cristóbal, lo stadio Pueblo Nuevo ha reso omaggio all’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco nella sua ultima partita da professionista in maglia giallonera. Applausi da parte di tutti: tifosi, avversari, dirigenti, allenatori e parenti. Tutti per “El Flaco”.

Domenica scorsa il calciatore di origine siciliana ha indossato la sua storica maglia numero 21 nell’amichevole disputata dal Deportivo Táchira contro il Cúcuta Deportivo FC. Pérez Greco ha appeso gli scarpini al chiodo 20 anni e 11 mesi dopo il suo esordio come calciatore profesionista.

“Non avrei mai immaginato tanto affetto da parte dei tifosi, mi sono goduto al massimo la mia gara d’addio da calciatore professionista. Porterò sempre nel mio cuore questo momento e tutta la mia carriera. Sono molto grato a tutti” ha dichiarato “El flaco” in un comunicato stampa.

L’addio al calcio di Pérez Greco ha segnato un momento epocale nella storia del Deportivo Táchira. L’attaccante tachirense ha trascorso in giallonero 11 stagioni, ci sono state le parentesi con il Deportivo Lara e Deportivo La Guaira. Ma a San Cristóbal é un idolo. E infatti il saluto di Pueblo Nuevo è stato commosso e molto sentito.

“Difendere per ultima volta la maglia giallonera, maglia che ho amato da quando ero bambino, é stata un’esperienza unica” – ha commentato, l’italo-venezuelano aggiungendo – “Ho sentito l’emozione di tornare ad indossare i parastinchi, tornare a vestirmi come un calciatore, fare il riscaldamento, tutto questo mi ha permesso di vivere la partita con tanta adrenalina. Ero contento perché tutta la mia famiglia era presente nella gara d’addio, sempre sono stati accanto a me durante la mia carriera. Mi sarebbe piaciuto avere anche i miei nonni qui, loro mi hanno aiutato fin da quando ero bambino, mi hanno visto esordire. Insieme abbiamo vissuto momenti unici allo stadio”.

Adesso Pérez Greco continuerà come assistente accanto al mister del Deportivo Táchira, l’italo-venezuelano Eduardo Saragó.

Per la cronaca il Carrusel Aurinegro ha battuto per 2 – 0 il Cucuta Deportivo FC con reti di Diomar Díaz su calcio di rigore (49’) e Nelsón Hernandez (71’).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)