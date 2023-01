La jornada política – ¿Quién manda a quién? Las discrepancias en Génova 13

MADRID – Alberto Nuñez Feijóo lo tenía todo a su favor. Las expectativas por el mensaje, el interés despertado por los anuncios esperados y también la solemnidad del escenario: el Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, lugar en el cual se promulgó la Constitución de 1812, “La Pepa”. En cambio, fue un tiro al pie. De las 60 medidas contenidas en el “Pacto de Calidad Institucional”, cuyo objetivo, en las intenciones de Núñez Feijóo, es la regeneración de la democracia o, lo que es lo mismo, poner fin al «nepotismo, opacidad y arbitrariedad» del sanchismo, la que más ha llamado la atención del elector ha sido la propuesta de permitir que gobierne la lista más votada. No podía ser de otra manera, era la propuesta estrella. Sin embargo, más que por la medida en sí, lo que ha llamado la atención ha sido la pronta respuesta de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, una vez más, se ha salido del libreto. Y ha manifestado su discrepancia del líder de los populares. En su opinión, que no hay nada malo en que no gobierne la lista más votada. ¿Podía decir otra cosa? Llegó al poder en 2019 por la vía que su líder ahora critica: un pacto de perdedores.