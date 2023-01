La Giornata della Memoria con l’Anpi Berlino Brandeburgo (audio notizia)

Il 27 gennaio anche l’Anpi Berlino Brandeburgo ricorderà la Shoah in occasione della “Giornata Internazionale della Memoria”, per non dimenticare tutte le vittime del nazismo, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, ma anche quelli che contro il progetto di sterminio e rischiando la propria vita hanno salvato vite e protetto i perseguitati.

Dal 26 gennaio con un video-racconto sulle deportazioni e di coloro che vi si opposero, curato dall’Anpi e dall’Aned Nazionali, fino al 28 gennaio quando si ricorderà la medaglia d’oro della resistenza Rita Rosani, ebrea, partigiana, caduta in combattimento il 17 settembre 1944 sui monti del veronese.

Redazione Madrid