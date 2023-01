MADRID – Una serata tutta pugliese e un’occasione per incontrarci tra amici dopo la pausa natalizia. L’ Associazione Pugliesi in Spagna, con la collaborazione di Just Italia, ha organizzato una cena con piatti tipici della regione. Vi potranno assistere i soci dell’Associazione, gli amici e gli amanti della cucina tipica italiana.

Le origini di ogni piatto del menu che sarà servito nel corso della “Serata Pugliese”, come è stato battezzato dagli organizzatori l’incontro conviviale fissato per mercoledì 25 gennaio, sarà spiegato dagli amici dell’Associazione. La focaccia tipica barese alle cime di rapa, la burratina con pomodorini, il mini pasticciotto leccese, saranno alcune delle prelibatezze che si potranno gustare nel corso della serata.

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a: info.pugliesiinspagna@gmail.com o infoyreservas@justitalia.es

Redazione Madrid