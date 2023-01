Castiglia e León, PP e Vox ammettono “difficoltà” nel governo di coalizione

MADRID — “Difficoltà”, “tensioni”. Sono parole utilizzate da vertici del Partito Popolare e di Vox nelle risposte su uno dei temi più discussi degli ultimi giorni, ovvero lo stato di salute della coalizione di governo tra i due in Castiglia e León. Tuttavia, entrambe le formazioni negano che il presunto piano “pro-vita” promosso dagli ultraconservatori stia facendo barcollare l’esecutivo di Alfonso Fernández Mañueco. Pur se continuano a dare versioni distinte sulla validità delle misure sull’aborto in questione.

Dopo una settimana di voltafaccia, messaggi contradditori e confusione, oggi il governo regionale della Castiglia e León si è riunito per la prima volta dall’inizio di questa polemica. In conferenza stampa, il portavoce del governo Carlos Fernández Carriedo (PP) ha tentato di evitare una risposta chiara a una raffica di domande della stampa su quando entrerà in vigore il piano “pro-vita”, annunciato giovedì scorso dal vicepresidente regionale Juan García-Gallardo (Vox).

Alla fine, Carriedo ha mantenuto la versione data alcuni giorni fa da Mañueco, secondo cui non esistono misure “obbligatorie” in merito alla possibilità per i genitori interessati di “ascoltare il battito cardiaco del feto” in un determinato periodo della gestazione e l’accesso a “ecografie in 4d”.

Ma nell’arco della stessa mattinata, sulla questione si è pronunciato anche il leader nazionale di Vox, Santiago Abascal. “Confido nella serietà e nella parola del signor Mañueco e spero di poter continuare a fidarmi”, ha detto. “Non riusciamo a capire che, quando si arriva a un patto, quel patto poi non venga rispettato”, ha aggiunto, prima di affermare che il governo della Castiglia e León “sta affrontando difficoltà e ne affronterà altre, perché non è un governo monocolore”. Tuttavia, ha precisato, la volontà di Vox è “il mantenimento del governo della Castiglia e León”.

Poco dopo, a riguardo ha parlato anche Elías Bendodo, coordinatore generale del PP. “Non credo che ci sarà una rottura della coalizione”, ha affermato, “sono convinto che sia necessario parlare e arrivare ad accordi”, ha aggiunto. “Tutti i governi di coalizione hanno le loro tensioni”, ha poi osservato.

Nel frattempo, il premier Pedro Sánchez ha risposto alla decisione dell’esecutivo regionale in questione di “respingere” una “ammonimento per mancanza di competenze” inviato dalla Moncloa a Mañueco rispetto alle misure applicate. “A un provvedimento di questo tipo bisogna rispondere”, ha detto, aggiungendo poi che “il governo spagnolo vigilerà sul rispetto dei diritti delle spagnole”.

Redazione Madrid