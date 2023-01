Francesca Chillemi è la star di “Che Dio ci aiuti”

La graduale uscita di scena di Elena Sofia Ricci fa diventare Francesca Chillemi “regina assoluta” di “Che Dio ci aiuti 7”. La fiction di Rai1 è tra le più seguite di sempre ed anche la prima puntata della scorsa settimana si è confermata imbattibile rispetto alla concorrenza.

A margine dell’emozionate ed affollatissima conferenza stampa di presentazione, Francesca Chillemi ha spiegato al nostro giornale: “Ci sono dalla prima stagione e il mio personaggio è sempre stato al centro del racconto. Il fatto che una serie di cui fai parte abbia un grandissimo successo per i bellissimi messaggi che manda, mi rende entusiasta. L’insegnamento più grande che mi ha dato Elena Sofia Ricci? A livello umano ne ho ricevuti tanti. Io la guardo e ho dell’ammirazione per lei. E’ già un insegnamento prendere come riferimento una persona come lei”.

Infine un pensiero speciale per i nostri connazionali oltre frontiera. “Un saluto dall’Italia, se continuano a guardarci vuol dire che questo Paese è sempre più nel loro cuore”.

La serie tv “Che Dio ci aiuti” giunta alla settima stagione è seguitissima anche su Rai Italia, il canale per gli italiani all’estero.

Video intervista di Emilio Buttaro