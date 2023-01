Il Comites Portogallo inaugura un nuovo sito web (audio notizia)

E’ appena passato un anno dalla sua elezione ed il Comites del Portogallo rinnova il proprio siti web: una semplice vetrina per essere presente nel web al di fuori dei canali social media di Facebook, Instagram e LinkedIn, che non tutti i cittadini usano.

Nella pagina centrale ci sono alcune informazioni sul lavoro del Comites stesso e si potranno vedere e conoscere i membri eletti con i loro ruoli, oltre alla possibilità di iscriversi alla Newsletter, che verrà inviata mensilmente per rimanere aggiornati su tutte le attività, le riunioni e i progetti.

Previsto anche lo “Sportello del Cittadino” per richiedere informazioni su vari argomenti; un “Formulario” per i professionisti italiani in Portogallo e una pagina di “Notizie”, dove si potranno condividere le informazioni in tempo reale riguardanti la vita dei residenti italiani.

Redazione Madrid