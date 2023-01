La jornada política – Todos los focos sobre Castilla y León

La primera reacción de Vox es amenazar con romper la alianza regional, de no cumplirse con el protocolo “provida” anunciado por García-Garrido. Sin embargo, Iván Espinosa de los Monteros matiza. Y precisa que no necesariamente hay que llegar al extremo de romper puentes; pero, sí a una revisión de las condiciones de lo que se pactó, caso por caso.

Para el Psoe, la confusión que reina en las filas de la derecha representa una oportunidad única como para desaprovecharla. Ante la tibia posición de Génova que, aun desautorizando al líder de Vox en Castilla y León, trata de no tensar la cuerda más de lo necesario, la Moncloa aprueba un “requerimiento de incompetencia” contra las medidas de la Comunidad Autónoma. En otras palabras, insta a la Junta a abstenerse en la aplicación de medidas que puedan “vulnerar o menoscabar” los derechos de las mujeres. Y, para dar el golpe definitivo, aprovecha el silencio de la Junta para exigirle de nuevo que informe, esta vez por escrito, cuáles serán los protocolos que se aplicará en el caso de las mujeres que quieran abortar.

En Madrid el Psoe y el Partido Popular apenas están calentando los motores. El camino de los socialistas y, en general de los partidos progresistas, es todo cuesta arriba. Isabel Díaz Ayuso arranca de una posición privilegiada aun cuando la huelga de los médicos le está restando popularidad. También la decisión de Vox de no votar la aprobación de los presupuestos ha sido un golpe que el Gobierno regional todavía no logra asimilar completamente. La alianza entre populares y Vox ya no es tan sólida como se pensaba. Comienza a a mostrar las costuras.