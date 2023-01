I progetti del Comites di New York per il 2023 (audio notizia)

Il 2023 parte per il Comites di New York con un importante riconoscimento che conferma il lavoro profuso nel primo anno di attività, appena trascorso. Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha accolto la richiesta di finanziamento per due progetti: “Documentari” e “Storie e fumetti”, finanziati per un importo complessivo di 151.000,00 euro, che hanno lo scopo di valorizzare il ruolo storico delle comunità italiane negli Stati Uniti.

Il documentario che s’intitola “Colori, Sapori e Memorie” vuole raccontare la vita delle associazioni che tramandano le tradizioni regionali attraverso feste e festival, culturali e religiosi, riscoprendone il ruolo in seno alla collettività. Il documentario mira anche a far conoscere queste realtà nei loro paesi d’origine, mostrando come chi è partito sia rimasto legato ai borghi natii.

“Storie e fumetti” invece racconta storie della vecchia e della nuova immigrazione che hanno caratterizzato la presenza italiana negli Stati Uniti con illustrazioni artistiche d’autore e uniche nel loro genere.

Redazione New York