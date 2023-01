Celebrazioni a New York per la Giornata della Memoria 2023 (audio notizia)

Anche quest’anno il Consolato Generale d’Italia a New York celebrerà la Giornata della Memoria, con la tradizionale lettura pubblica dei nomi degli ebrei italiani che furono deportati nei campi di concentramento.

Questa iniziativa fa parte di un più ampio programma di eventi promossi dal Consolato Generale insieme al Centro Primo Levi, all’Istituto Italiano di Cultura, la Casa Italiana Zerilli Marimò della NYU, l’Accademia Italiana di Studi Avanzati in America della Columbia University, il Calandra Institute della CUNY, la Scuola d’Italia Guglielmo Marconi, il Centro per l’Arte Moderna Italiana (CIMA) e il Magazzino d’Arte Italiana, per commemorare le vittime della Shoah e preservare la memoria di quei tragici eventi.

Per chi volesse partecipare, l’appuntamento è dalle 9.00 alle 14.00 venerdì 27 gennaio al 690 di Park Avenue, davanti all’ingresso del Consolato Generale.

Redazione New York