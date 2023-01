I Ricchi e Poveri: “The Voice Senior come una famiglia”

Al via su Rai1 la terza edizione di “The Voice Senior”, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Bel Paese. La grande novità del programma condotto da Antonella Clerici è l’ingresso tra i coach dei Ricchi e Poveri. L’amatissima coppia formata da Angela Brambati e Angelo Sotgiu si unisce al team di “The Voice Senior” insieme ai ‘veterani’ Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino.

“Abbiamo seguito le precedenti edizioni – hanno detto i Ricchi e Poveri in conferenza stampa rispondendo al nostro giornale – ed apprezzato questi Senior con la passione della musica. Molti di loro avrebbero meritato un grande successo ma in compenso hanno avuto l’opportunità di mettersi in gioco. Spesso il loro vissuto è una cosa veramente emozionante”.

Così Angela Brambati, la mitica ‘brunetta’ del gruppo: “Siamo davvero contenti. Ci troviamo benissimo con gli altri coach perché siamo amici, come una famiglia. Ci hanno accolto alla grande”. E Angelo Sotgiu aggiunge:” L’intesa con gli altri colleghi è davvero ad alti livelli, prima eravamo amici adesso siamo fratelli. Sarà sicuramente un’esperienza stupenda”.

I Ricchi e Poveri hanno preso parte a ben 12 Festival di Sanremo, ne hanno vinto uno nel 1985, due volte secondi e poi l’indimenticabile reunion del 2020. E sul ricordo più emozionante legato al Festival, nessun dubbio: “Il nostro esordio su quel palco con ‘La prima cosa bella’ “.

A “The Voice Senior” come ha spiegato Antonella Clerici sono state provinate più di tremila persone, ci saranno tante donne ma anche un uomo con la gonna e un uomo con la tunica.

Il talent show andrà in onda anche su Rai Italia, il canale per gli italiano all’estero.

Testo e video intervista di Emilio Buttaro