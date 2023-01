Madrid, assegno di disoccupazione speciale per lavoratori della cultura

MADRID — Offrire più “protezione” a un settore professionale afflitto da “enormi vulnerabilità”. Perché l’obiettivo del governo spagnolo è di continuare ad “ampliare diritti”. Con questo messaggio, la vicepremier e ministra del Lavoro Yolanda Díaz ha annunciato oggi l’introduzione di uno specifico “sussidio di disoccupazione” per i lavoratori dell’ambito culturale: una novità strutturata in modo tale da tenere conto della realtà di molti artisti e tecnici, contraddistinta da intermittenza tra picchi di attività e periodi morti. Così, Madrid prova a dare una risposta soddisfacente a una delle rivendicazioni storiche di un collettivo spesso castigato da precarietà e assenza di garanzia. E inoltre, il governo spinge per aumentare gli incentivi alle aziende che si impegnano ad assumere lavoratori a tempo indeterminato.

“A volte, quando pensiamo alla cultura, pensiamo alle grandi personalità e crediamo che non abbiano problemi economici”, ha riflettuto Díaz in conferenza stampa, “e invece c’è gente della cultura che ha bisogno di moltissima protezione”. È questo il motivo che ha portato il suo ministero a collaborare con altri dipartimenti del governo e associazioni di categoria per sviluppare un nuovo modello di previdenza sociale condiviso

La principale novità del sistema proposto, contenuta in un decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri, è appunto la creazione di un assegno di disoccupazione a cui i lavoratori del settore artistico-culturale potranno optare dopo aver versato contributi corrispondenti a 60 giorni negli ultimi 18 mesi o 180 in sei anni (e non 360, come richiesto ad altri lavoratori). Il sussidio avrà una durata massima di quattro mesi, sarà compatibile con guadagni per diritti d’autore o di immagine e sarà, in linea generale, di circa 600 euro mensili massimi.

Vengono anche introdotte agevolazioni per il versamento dei contributi per artisti con redditi annui inferiori ai 3.000 euro (quota mensili di 161 euro, spalmabile su base trimestrale). Inoltre, il decreto prevede l’estensione al 100% della compatibilità delle pensioni contributive con l’ottenimento di compensi per eventuali attività artistiche (comprese attività come conferenze). “Sono pochi i Paesi che mettono a disposizione una tutela di questo tipo”; ha sottolineato Díaz, “la Spagna fa un passo avanti”.

Per quanto riguarda gli incentivi per le assunzioni rivolti alle aziende, la vicepremier ha spiegato che l’obiettivo è di favorire un “adattamento” allo “spirito della riforma del lavoro” approvata nel 2022, che “corrisponde alla ricerca della stabilità nel lavoro”. La riformulazione di questi incentivi, ha aggiunto, è in linea con quanto richiesto da Bruxelles per la concessione degli aiuti post-Covid contemplati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Stando a quanto spiegato dal Ministero del Lavoro, una delle regole stabilite è che le aziende che usufruiranno degli incentivi dovranno mantenere i contratti di lavoro stipulati grazie ad essi per almeno tre anni. Uno di questi bonus riguarda l’assunzione di under 30 privi di alta qualifica professionale, corrispondente a 275 euro al mese per tre anni. Un altro è volto a trasformare contratti a termine in contratti ‘fissi-discontinui’ per quanto riguarda lavoratori stagionali come quelli del settore agricolo. Previste agevolazioni anche nel caso di over 45 e donne.

Redazione Madrid