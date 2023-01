Positivo bilancio per il Consolato generale a Londra (audio notizia)

Il Console generale a Londra, Domenico Bellantone nel messaggio di fine anno fa un bilancio sui servizi consolari della sede londinese: “Cari Connazionali, il Consolato Generale d’Italia a Londra chiude il 2022 con l’emissione di 40.923 passaporti. Si tratta di una cifra record, non solo per il Consolato Generale, ma per la rete consolare italiana nel mondo nel suo complesso”. Un dato che “testimonia l’impegno del personale della Sede e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a garantire alla numerosa collettività italiana residente nella nostra circoscrizione consolare servizi all’altezza delle aspettative. Si tratta del frutto del lavoro di squadra portato avanti in questi anni dal Consolato Generale e dalla Farnesina e che ci sprona a proseguire su questo percorso virtuoso al fine di migliorare costantemente”.

Importanti anche i numeri delle pratiche di stato civile che sono state 9.367 e gli atti notarili 938, oltre le 14.971 pratiche per i visti.

