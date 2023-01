Il Napoli torna alla vittoria a Marassi. Osimhen-Elmas, 2-0 alla Samp

MADRID. – Il Napoli torna subito a vincere e passa rapidamente la pagina della sconfitta con l’Inter. Contro la Sampdoria finisce 2-0 grazie alla decima rete in campionato di Osimhen e al rigore di Elmas. Nuova sconfitta per i blucerchiati di Stankovic che, in inferiorità numerica per un tempo dopo l’espulsione di Rincón, restano fermi a quota 9 al terzultimo posto mentre i partenopei si portano a più 7 sulla Juventus e sul Milan secondi in classifica.

Il Milan si fa rimontare un 2-0 dalla Roma che sa di rocambolesco. I rossoneri vanno in vantaggio alla mezz’ora con Kalulu che su corner di Tonali di testa indirizza la sfera alle spalle di Rui Patricio. Raddoppio del Milan al 77′ grazie al neo entrato Pobega, che conclude una splendida azione guidata da Leao. Ma la Roma non demorde e all’87’ accorcia le distanze con un colpo di testa di Ibañez. Poi proprio in pieno recupero, in maniera clamorosa, i giallorossi trovano addirittura il 2-2 con Abraham, che indovina il tap-in da due passi dopo una parata di Tatarusanu sul colpo di testa di Matic.

L’Inter dopo il colpaccio contro il Napoli, fa un passo indietro e a 34 punti in classifica, resta al terzo posto. Per il Monza è invece il secondo pareggio consecutivo del nuovo anno, che li porta a quota 18. I nerazzurri vanno subito in vantaggio con il gol di Darmian, ma dopo neanche un minuto il Monza paregga con una girata di Ciurria. Lautaro Martinez riporta in vantaggio l’Inter, ma allo scadere un’autogol di Dumfries riporta il risultato in parità.