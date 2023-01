Dakar 2023: le cadute non fermano la corsa dell’italo-venezuelano Cardona

CARACAS. – Una delle frasi che ci ha lasciato la leggenda della boxe, Muhammad Alí diceva: “Dentro un ring o fuori non c’é niente di male a cadere. É sbagliato rimanere a terra”. Oggi, il centauro italo-venezuelano Nicolás Cardona ci ha dimostrato che la frase del vincitore della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Roma 1960 é più valida che mai.

Nella quinta tappa della Dakar, il campione nato 37 anni fa a Barquisimeto, é caduto due volte con la sua motocicletta, ma in entrambi i casi si é rialzato ed ha continuato a filare dritto per la sua strada continuando la sua ascesa anche nella classifica, mantenendosi nella Top20 della categoria Rally 2.

In sella alla sua Husqvarna del Pedregá Team, ha completato i 575 km di oggi in 5 ore 56 minuti e 31 secondi. La tappa é stata vinta dal francese Romain Dumontier che ha spodestato dal primo posto l’italiano Paolo Lucci.

Stando a quanto riferito dal collega Octavio Estrada, le cadute di Cardona sono arrivate mentre era impegnato nelle dune. Per fortuna i colpi sono stati attutiti dagli airbag della tuta, ma quando é arrivato alla meta ha accusato alcuni dolori nelle costole.

“Ogni tappa é sempre più dura dell’anteriore” – confessa Cardona al giornalista Estrada, aggiungendo – “É stata una tappa molto pericolosa, con tante dune, con tagli imprevisti: le dune erano spezzate ed ho avuto due cadute. La prima non é stata forte, ma nella seconda é stata con uno scalino. La duna era tagliata, non si vedeva. Ho usato i due airbag della pettorina. Mi fa un po’ male la costola sinistra, però siamo riusciti a superare un giorno difficile. Questo Dakar é il più duro in cui ho partecipato e dai commenti dei compagni é il più impegnativo degli ultimi anni. Siamo ancora in gara e faremo un passo alla volta”.

Archiviata la quinta tappa é tempo di voltare pagina e smaltire le fatiche e le botte (a causa delle cadute) per continuare ad avanzare in questa impegnativa Dakar 2023.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)