Nuovo ciclo di incontri con l’Istituto Italiano di Cultura di Monaco (audio notizia)

Dal 9 gennaio l’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, in collaborazione con Forum Italia, propone un nuovo ciclo di quattro incontri online sul tema “Arte e architettura degli ordini religiosi in Italia” che saranno tenuti da Massimo De Angelis ogni lunedì di gennaio dalle 18.00 alle 20.00, al costo di 100 euro.

Le conferenze spazieranno dai monasteri benedettini dell’Alto Medioevo agli ordini mendicanti come i Francescani e i Domenicani, agli ordini religiosi nati in seguito al Concilio di Trento come i Gesuiti e i Cappuccini, e infine agli ordini religiosi in epoca barocca.

Ripercorrerne le vicende, aiuta a comprendere con maggiore profondità le radici culturali ed artistiche della società italiana ed europea.

Redazione Madrid