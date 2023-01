La svolta a sinistra dell’America Latina un’opportunità d’apertura per il Governo Maduro

CARACAS – Non un assegno in bianco. La svolta a sinistra in America Latina rappresenta per il governo di Nicolás Maduro l’opportunità di lasciare alle spalle l’ostilità che ha caratterizzato le relazioni con i paesi della regione. Resta comunque la diffidenza verso una “democrazia illiberale” la cui legittimità è messa in discussione.

L’invito all’insediamento del presidente brasiliano “Lula” Da Silva rappresenta un nuovo inizio per il governo venezuelano che cerca di ristabilire rapporti diplomatici in un continente che fino a pochi mesi fa gli era ostile.

In un clima di estrema cautela e grande diffidenza, si sta sviluppando in questi giorni una dinamica che coinvolge il Paese. Il dialogo per la pace in Colombia, che ha il Venezuela come uno dei paesi garanti, la difesa e la conservazione dell’Amazzonia, che è una delle bandiere di Lula; l’esodo di venezuelani, che ha creato disagi sociali nei paesi limitrofi, sono tra le questioni in agenda che esigono una soluzione urgente.