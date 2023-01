La musica italiana protagonista a Tel Aviv grazie all’Ambasciata e l’Istituto Italiano di Cultura (audio notizia)

Con grande successo di pubblico si è svolto durante le feste natalizie il concerto del flautista Andrea Griminelli organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Israele e dall’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv presso l’Israel Conservatory of Music di Tel Aviv.

In occasione dell’esibizione, dedicata ai grandi compositori italiani dall’Ottocento ai giorni nostri, il Maestro Griminelli è stato accompagnato dal quartetto “I Virtuosi Italiani”, una delle formazioni più attive e qualificate sulla scena musicale internazionale.

Griminelli ha avuto anche l’occasione di esibirsi, come ospite d’onore, in un concerto della fischiatrice italiana, Elena Somarè, grande interprete internazionale di fischio melodico, con un vasto repertorio che ha spaziato da brani della musica classica, come l’Aria sulla quarta corda di Bach, e pezzi più contemporanei, come la musica del grande compositore Ennio Morricone.