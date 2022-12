Guaidó pidió no destruir la Presidencia interina

Guaidó pidió a los partidos mayoritarios que, por encima de los intereses personales y del partido, defiendan la institucionalidad. Exhortó a no destruir una herramienta que resultó valiosa.

“Ustedes tienen los votos – afirmó -; Ustedes tienen los votos para destruir la presidencia interina, no Maduro”.

Guaidó recordó que las responsabilidades del interinato no pueden delegarse. Comentó que la Alternativa Democrática vive horas difíciles. Sin embargo, la mayoría opositora que, en su momento, respaldó la candidatura de Guaidó a la presidencia interina del país encargado, reiteró su decisión de acabar con el gobierno interino. Los jefes de las fracciones políticas aseguraron que el objetico no es dañar a Guaidó. Consideran que la presidencia encargada, al no haber logrado alcanzar sus objetivos, carece de un verdadero respaldo de los venezolanos y de la comunidad internacional.

Redacción Caracas