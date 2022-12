Carolina Darias (Salute): sarà chiesto “passaporto di vaccinazione” o test anti-covid a passeggeri provenienti dalla Cina

MADRID – Si sapeva che era solo questione di giorni. Anche così, l’annuncio della responsabile del Ministero della Salute, Carolina Darias, è stato accolto con preoccupazione: Spagna chiederà il “Passaporto di vaccinazione Covid” o, in assenza di questo, un test negativo del corononavirus, a tutti coloro provenienti dalla Cina. L’obiettivo è controllare i possibili “effetti a cascata” dell’aumento delle infezioni nel colosso asiatico. La Cina, per evitare che le proteste dilagassero in tutto il paese, ha abbandonato le sue rigide politiche anti-Covid.

In un primo momento, le autorità sanitarie spagnole avevano escluso l’adesione a provvedimenti già presi in altri paesi. Per esempio, Stati Uniti, Giappone, Italia e Taiwan.

La responsabile del dicastero della Salute, in conferenza stampa, ha sottolineato “l’importanza di proseguire il percorso di coordinamento europeo nelle politiche sanitarie” e ha invitato a “continuare con la sorveglianza attiva, compreso il sequenziamento del virus come strumento fondamentale”. Ha quindi suggerito ai viaggiatori la cui destinazione o origine è la Cina, di munirsi della documentazione di vaccinazione e di mantenere le misure precauzionali. A queste raccomandazioni, ora, si somma il requisito del certificato di vaccinazione. I viaggiatori provenienti dalla Cina dovranno dimostrare che hanno il programma di vaccinazione completo con qualunque vaccino autorizzato dall’Organizzazione Mondiale della Salute. In sua assenza, è obbligatorio un test covid negativo.

La ministro Carolina Darias ha assicurato che la Spagna sta già “anticipando” la richiesta di un test covid negativo per i viaggiatori provenienti dalla Cina.

“Conosciamo l’importanza di agire con coordinamento, ma anche l’importanza di agire rapidamente – ha detto nel corso di una conferenza stampa inattesa -. Pertanto, a livello europeo, promuoveremo la necessità di rivedere la raccomandazione di richiedere il certificato covid digitale o equivalente come migliore garanzia di sicurezza per tutti. A livello nazionale – ha aggiunto -, implementeremo controlli negli aeroporti. Si esigerà un test negativo o un programma di vaccinazione completo per i passeggeri provenienti dalla Cina”

Ancora non è stato reso noto quando entreranno in vigore i controlli. Si presume che sarà “prima dell’aumento dell’arrivo dei voli”. E, cioè, dall’8 gennaio, data in cui si prevede un aumento significativo dei viaggi dal paese asiatico.

Il ministro ha spiegato che la principale preoccupazione risiede nella “possibilità che emergano nuove varianti”.

Poco dopo la conferenza stampa della ministro Carolina Darias, Ruiz Escudero, responsabile della “Salute” della “Comunidad de Madrid” ha convocato i giornalisti per affermare che, a loro avviso, i provvedimenti del governo non sembrerebbero sufficienti.

Ha affermato che l’amministrazione regionale si è impegnata a richiedere un test di infezione attiva negativo “all’origine”, a prescindere dal loro certificato di vaccinazione. “Il vaccino cinese – ha spiegato – è di efficacia molto bassa. Non è autorizzato dall’Agenzia europea per i medicinali”.