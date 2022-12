CSIV Guanare: chi volerà in finale per contendersi la Coppa Navidad?

CARACAS – Ormai siamo quasi alla fine di questa Coppa Navidad del Centro Italo Venezolano di Guanare. Il calendario di oggi prevede le sfide Juventus-Inter e Roma-Atalanta (una sorta di riedizione della finale del torneo natalizio del 2021).

I quarti di finale si sono caratterizzati per i tanti gol segnati: 28 in 4 gare disputate. L’Inter ha battutto per 5-3 il Napoli. Mentre nella sfida tra Juventus e Fiorentina sono stati necessari i calci di rigore per definire la vincente: I tempi regolamentari si erano chiusi sul 3-3, poi nei calci di rigore ad avere la meglio é stata la formazione bianconera che si é imposta per 3 – 4.

I campioni in carica della Roma non deludono e raggiungono nuovamente le semifinali della Coppa Navidad. Stavolta pero é riuscita ad eliminare (2-3) dopo un intenso match il Torino, una delle squadre favorite del torneo dopo le prime giornate. L’Atalanta é invece riuscita a battere, per 6-3, la Lazio.

L’appuntamento per le due semifinali é per oggi dalle 23:00 quando ci sarà il fischio d’inizio del “derby d’Italia”, versione CSIV di Guanare, Juventus-Inter si affronteranno per un posto in finale.

Al termine della prima sfida inizierà il confronto tra Roma-Atalanta, il fischio d’inizio é fissato per le 0.00

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)