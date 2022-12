Raoul Bova ‘cittadino onorario’ in Calabria

Raoul Bova, tra i più apprezzati attori italiani diventerà presto cittadino onorario di Roccella Jonica. A deliberarlo nei giorni scorsi il consiglio comunale della cittadina calabrese celebre tra l’altro per lo storico Roccella Jazz Festival ma anche per l’incantevole spiaggia di sottile sabbia bianca.

Nato a Roma, Raoul Bova si è detto sempre orgoglioso delle sue origini calabresi da parte del padre. L’interprete di numerosi film e fiction, proprio a Roccella Jonica ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza.

“Nonostante il successo – ha affermato il sindaco Vittorio Zito nella proposta di conferimento – Raoul ha sempre rappresentato pubblicamente la sua profonda umiltà e l’esercizio quotidiano dei sentimenti e dei valori su cui ha costruito il proprio percorso di crescita umana e professionale. Sentimenti e valori trasmessigli dai genitori e consolidati dalla cura dei legami familiari e amicali che la fama non ha mai messo in dubbio e che, al contrario, Bova ha coltivato e difeso con forza da ogni possibile effetto negativo che un successo così imponente può portare con sé”.

Grande soddisfazione per il popolare attore che, come riporta l’Ansa ha così commentato la notizia: “Sono molto contento per questo riconoscimento. Mi ha fatto davvero piacere perché Roccella rappresenta i miei ricordi, la mia educazione, l’amore che nutro per quei posti, per la gente del luogo. Sono particolarmente felice perché papà era nato a Roccella e sono sicuro che gli farà piacere questa cittadinanza. Sarà in suo onore e in onore anche di mia mamma che sta lassù assieme a lui. Ricevere questo riconoscimento sarà, quindi, un ulteriore motivo di gioia e soprattutto di affetto da parte di un paese che mi ha dato tanto e che continua a darmi tanto”.

Raoul Bova, amatissimo anche all’estero è stato più volte intervistato dal nostro giornale. Nei mesi scorsi durante la presentazione alla stampa della fiction “Don Matteo” ha spiegato a “La Voce d’Italia TV”: “E’ un privilegio lavorare in una serie scritta molto bene prodotta altrettanto bene e con degli attori fantastici. Credo di aver avuto una possibilità molto importante, di crescita, di un personaggio nuovo che continua la serialità andata avanti per tanti anni”.

Emilio Buttaro