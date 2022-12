CSIV Guanare: la Roma travolge per 5-1 la Lazio nella Coppa Navidad

CARACAS. – La Coppa Navidad del Centro Social Italo Venezolano di Guanare entra nel vivo con la disputa della 10ª giornata che aveva in programma il “Derby Capitolino” con la sfida Roma-Lazio. I “lupacchiotti” si riprendono dopo la brutta sconfitta (1-4) subita contro la Fiorentina nella 9ª giornata. In questo turno di campionato hanno ottenuto una di quelle vittorie che ti tira su il morale: 5 – 1 contro i biancocelesti. Per i giallorossi terza vittoria stagionale, mentre per la Lazio é il quarto ko nella Coppa Navidad.

La Juventus non sa più vincere, dopo un inizio perfetto qualcosa sembra essersi bloccato negli ingranaggi bianconeri. In questa 10ª giornata é arrivata una nuova sconfitta 3-5 contro la Fiorentina. La “vecchia signora” in poche giornate é passata dal primo posto in solitaria al quinto posto con uno score di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Ennesima goleada dell’Inter, questa volta a cadere sotto i colpi dei “meneghini” é stato il Torino: vittoria per 6 -1.

L’Atalanta si conferma sempre più capolista con la vittoria per 3-0 contro il Milan.

Dopo 10 giornate, la Coppa Navidad vede al comando l’Atalanta con 18 punti, al secondo posto c’é la coppia Inter – Fiorentina con 16. Ai piedi del podio c’é il Torino con 14 punti, alle spalle dei granata la Juventus con 12 e la coppia Napoli – Roma con 10. Nelle zone basse della classifica ci sono Lazio 8 punti, chiudono Milan e Palermo con 5.

Per oggi la Coppa Navidad ha in programma le seguenti gare: Napoli – Atalanta (21:30), Palermo – Inter (22:30), Lazio – Torino (23:30) e Roma – Milan (0:30). In questo turno del torneo natalizio riposeranno Fiorentina e Juventus.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)