Motori: l’italo-venezuelano Nicolás Cardona parteciperà nel Rally Dakar

CARACAS. – Tra pochi giorni, nel deserto dell’Arabia Saudita, scatta l’edizione numero 45 della Dakar, il mitico rally che per due settimane tiene incollati davanti al televisore gli amanti del rombo dei motori. Rally di moto, di camion e di auto che negli anni ha saputo rinnovarsi mantenendo però difficoltà e fascino. In questa edizione, che partirà dalle rive del mar Rosso, avrà un plus addizionale per la nostra collettività con la partecipazione di Nicolás Cardona Vagnoni (37 anni). Per l’italo-venezuelano è un ritorno dopo sei anni di assenza. Saranno 8.549 km (di cui 4.706 km di prove speciali) di sabbia per unire a tutto gas il 2022 al 2023.

Il centauro italo-venezuelano é partito oggi verso l’Arabia Saudita dove in sella alla Husqvarna de 450cc tenterà di portare più in alto possibile il vessillo del Venezuela. Cardona Vagnoni, alla sua quinta presenza nella Dakar, sarà assistito dal team spagnolo Pedrega Racing. In precedenza il campione nato a Barquisimeto aveva partecipato alle edizioni comprese tra il 2011 e 2017, allora si correva in Sudamerica: Argentina, Cile, Paraguay e Bolivia.

Il barquisimetano si presenterà con il seguente biglietto da visita: vittoria nella Maratona nella Dakar 2014, diverse partecipazioni alla 6 giorni di Enduro (1 oro, 10 argenti ed 1 bronzo).

“Gli organizzatori della Dakar hanno confermato la mia iscrizione a fine ottobre” – spiega il pilota nel comunicato stampa inviato dal collega Octavio Estrada, aggiungendo – “Sinceramente non pensavo che mi avrebbero preso in considerazione, però nonostante abbiano ridotto il numero di partecipanti per le moto, hanno preso in considerazione le mie precedenti partecipazioni dove sono riuscito a completare il percorso e in un’occasione sono riuscito a vincere una tappa nella mia categoria. Devo riconoscere che la preparazione non é simile a quella fatta in edizioni precedenti, quando la prova si é svolta in Sudamerica. Affronterò questa edizione in una maniera diversa e cercherò di adattarmi alla nuova moto Husqvarna, sopratutto ai nuovi metodi di navigazione, elementi cruciali in questa prova”.

Si parte con un breve prologo di 11 km a Sea Camp, nei dintorni di Yanbu (porto commerciale saudita), per poi cominciare a fare davvero sul serio a Capodanno nella stessa località sul Mar Rosso con la prima vera tappa competitiva della manifestazione, caratterizzata da un anello con 367 km cronometrati.

