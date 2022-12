“CGPJ”, Tolosa e Segoviano nuovi magistrati della Corte Costituzionale

MADRID – Alla fine, dopo due mesi di forte tensione, è stato raggiunto un accordo di compromesso. Il “Consejo General del Poder Judicial”, nel corso di una seduta convocata dai magistrati dell’area conservatrice, ha eletto i due magistrati della Corte costituzionale che gli spetta di diritto.

Si tratta di César Tolosa e María Luisa Segoviano, quest’ultima magistrato in pensione. L’elezione è avvenuta all’unanimità, in seconda votazione. Entrambi sono stati proposti dai magistrati dell’area conservatrice dell’organo di governo dei giudici.

Fino ad ora, l’equilibrio in campo (8 membri progressisti e 10 conservatori) avevano reso impossibile ogni accordo. Per arrivare alla fumata bianca era necessario il voto favorevole di tre quinti dei 18 magistrati. Ovvero, 11 sì. Sono queste, almeno per il momento, le regole.

La decisione dei magistrati dell’area conservatrice di proporre la candidatura di Segoviano, già presente nella rosa dei candidati presentati dai progressisti in un primo momento, ha permesso di rimuovere gli ostacoli e raggiungere l’accordo che ha sbloccato finalmente l’impasse.

Ora tocca alla “plenaria costituzionale” analizzare l’idoneità dei candidati e verificare che soddisfino i requisiti legali per essere magistrati della Corte costituzionale. Se tutto dovesse procedere “secondo copione”, e per il momento non ci sono ragioni per pensare il contrario, il prossimo sarà la Corte costituzionale con il maggior di donne nella sua storia – ve ne sono cinque – e a maggioranza progressista.

Convalidati i nuovi magistrati, sarà eletto il nuovo presidente. Pedro González-Trevijano è in uscita. Quello che suona di più è il nome di Cándido Conde-Pumpido. che è stato Procuratore Generale dello Stato durante il governo Zapatero.

