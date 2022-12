BMX: marea di ciclisti attorno a Daniel Dhers il giorno di Natale

CARACAS – Non c’é stato limite di età per partecipare nella “bicicletada” organizzata dall’olimpionico Daniel Dhers. Il campione della BMX ha deciso di organizzare quest’evento il giorno di Natale per fare un regalo alla città in cui é nato. L’unico requisito era avere una bicicletta e tanta voglia di pedalare per le strade della capitale venezuelana.

Il percorso di circa 11 chilometri previsto da Dhers é stato modificato all’ultimo momento, ma questo non ha impensierito più di tanto la marea umana dietro il vincitore della medaglia d’argento nei Giochi Olimpici Tokyo 2020. Nel plotone c’era anche l’italo-venezuelana Camila Iachini

L’idea di Dhers era di incentivare i “chamos” ad usare le bici che avevano ricevuto in regalo da Babbo Natale, e l’iniziativa era stata annunciata dallo stesso sportivo con un video postato sui suoi social.

Il 2023 sarà pieno d’impegni per Daniel Dhers: va ricordato che il campione sarà impegnato nel tour che assegna punti per le qualificazioni verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)