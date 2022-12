Governo, “pacchetto anticrisi” per frenare il costo del carrello della spesa

MADRID – Ha fatto il punto su quanto realizzato dal suo governo nell’anno 2022. Sottolineando la congiuntura internazionale caratterizzata dalla guerra in Ucraina e i suoi riflessi negativi in Europa, il presidente Sánchez si mostrato soddisfatto dei risultati ottenuti; risultati che, a suo dire, sono andati oltre le attese..

“In una legislatura così difficile – ha detto Sánchez -, il governo di coalizione è riuscito a portare avanti, in modo tempestivo, tre bilanci generali, ciò ha permesso di dare stabilità ai cittadini e agli agenti economici. Inoltre, abbiamo approvato più di cento progetti di legge con il sostegno delle ‘Cortes’”.

Il capo del Governo ha affermato che ogni semestre ha reso conto pubblicamente del suo operato. Lo ha definito un esercizio di responsabilità che, ha assicurato, sarà introdotto nella “legge sulla trasparenza”. Così, ha sostenuto, nessun governo potrà sottrarvisi.

Ha commentato che questo è un “passo avanti” per garantire la trasparenza amministrativa.

Giovedì scorso, Francisco Martin, segretario di Presidenza, aveva affermato che il meccanismo sarebbe dovuto essere da sempre un “obbligo” per tutte le amministrazioni statali. A suo giudizio i cittadini hanno il diritto ad essere informati periodicamente sullo stato degli “impegni acquisiti” dal governo.

Il presidente Sánchez ha espresso la propria soddisfazione per i risultati ottenuti in termini di coesione territoriale, per l’approvazione di alcune leggi e per l’applicazione di provvedimenti che, ha assicurato, hanno lasciato il segno nell’ambito sociale e in materia economica. Per esempio, l’eliminazione dell’Iva su alcuni alimenti; disposizione, questa, orientata a dare ossigenare all’economia delle famiglie spagnole. Ha sottolineato che l’”eccezione iberica”, come lo dimostrano i fatti, ha dato i suoi risultati, al contenere i prezzi dell’energia.

“In qualsiasi scenario – ha assicurato -, il governo sarà all’altezza dei suoi compiti”.

Per quel che riguarda la relazione del governo con la Catalogna, il presidente Sánchez ha sottolineato che l’indipendentismo “rema contro corrente” e ha ribadito che non si realizzeranno referendum perché non sono contemplati dalla Costituzione.

Il presidente Sánchez ha illustrato, nel corso dell’incontro con i giornalisti, alcuni provvedimenti approvati nell’ultimo Consiglio dei ministri. Tra questi, il nuovo “pacchetto anticrisi”. Questo prevede l’estensione degli affitti in scadenza, l’assegno di 200 euro per le famiglie con redditi inferiori ai 27mila euro, il cui impatto economico è stato calcolato attorno ai 10 miliardi. Altri provvedimenti sono la riduzione delle tasse sull’energia e quella dell’Iva per alcuni alimenti e prodotti di prima necessità.

Cuca Gamarra, portavoce del Partito Popolare, ha criticato aspramente i provvedimenti annunciati dal Governo. Li ha ritenuti non all’altezza della congiuntura attuale.

“L’aiuto che gli spagnoli riceveranno – ha affermato – è stato pagato nel 2022 in 33.000 milioni di euro di raccolta in eccesso”.

Redazione Madrid