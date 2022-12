The Economist, Spagna tra i paesi con miglior “performance economica” nel 2022

MADRID – Quali sono i paesi che meglio hanno superato le difficoltà economiche nell’anno che sta per concludere? Ce lo dice “The Economist”. Per stilare la singolare classifica, la prestigiosa rivista inglese ha preso cinque indicatori economici: Prodotto Interno Lordo, inflazione, estensione dell’inflazione, crescita del mercato azionario e debito pubblico. E messo a confronto i 34 maggiori paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse).