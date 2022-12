Felipe VI mette in guardia sull’erosione delle istituzioni

MADRID – I messaggi natalizi sono di solito superficiali e ricchi di luoghi comuni. E così sarebbe stato anche quello del re Felipe VI se non si fosse soffermato sulla necessità di “rafforzare le istituzioni” affinché possano rispondere all’interesse generale”. Insomma, esercitare “le loro funzioni” nel “rispetto della Costituzione e delle leggi. Devono inoltre essere, ha sottolineato il capo dello Stato, “un esempio di integrità e rettitudine”. Ce n’è per tutti. Poche parole che potrebbero essere interpretate come un monito al Partito Popolare, un messaggio alla Corte costituzionale o una esortazione al Governo e al Psoe.

Divisione della società spagnola, deterioramento della convivenza ed erosione delle istituzioni. Sono questi i tre pericoli che secondo il capo dello Stato mettono a rischio la democrazia. Un avviso al navigante. Un messaggio chiaro alla classe politica, in un momento di crisi istituzionale senza precedente; ma anche a coloro che hanno la responsabilità di salvaguardare l’indipendenza dei Poteri Pubblici e di proteggere le istituzioni fondamentali della democrazia.

È stato un messaggio di appena 11 minuti e 38 secondi. Sufficienti per segnalare che “un paese o un a società divisa o conflittuale non avanza, non progredisce o risolve bene i suoi problemi”. Soprattutto, “non genera fiducia”. A suo avviso, “la divisione rende le democrazie più fragili”.

Non è mancato il riferimento all’Unione Europea che rappresenta, insieme alla democrazia e alla Costituzione, una colonna portante sulla quale “poggia il presente e il futuro del Paese”. Il capo dello Stato ritiene che “l’Europa ha rappresentato e rappresenta per la Spagna anche la libertà” e considera che abbia contribuito “a consolidare” la democrazia, “stimolando la crescita e lo sviluppo sociale”.

Austero e sobrio. Lo scenario di fondo scelto dalla “Casa del Re” per il messaggio natalizio del capo dello Stato è stata la Sala delle Udienze del “Palacio de la Zarzuela”. Pochi gli elementi decorativi: un presepe, un albero di Natale e le bandiere della Spagna e dell’Unione Europea. Nulla, quindi, che potesse distrarre l’attenzione degli telespettatori. Nessun riferimento grafico al “re emerito”. Solo a conclusione del discorso, accompagnate dalle note dell’inno nazionale, poche immagini della famiglia reale in alcune attività svolte quest’anno.

