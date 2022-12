AN 2015 aprobó con 72 votos, reformar la Ley del Estatuto de Transición

CARACAS – La Asamblea Nacional 2015 aprobó en primera discusión con 72 votos a favor, el Proyecto de reforma de Ley del Estatuto de Transición que propone eliminar el Gobierno Interino que preside Juan Guaidó pero darle continuidad a la legítima AN.

La propuesta fue presentada por los partidos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y el Movimiento Por Venezuela (MPV), con 24 votos en contra ( Voluntad Popular, Causa R, Encuentro Ciudadano y Proyecto Venezuela) de quienes si respaldan la propuesta de Guaidó de renovar por un año más al presidente encargado y su parlamento.

La votación en forma nominal se dio en la sesión extraordinaria realizada de este jueves, vía telemática, donde se presentaron para primera discusión, los dos Proyectos de reforma de la Ley del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la constitución y una solicitud para declarar sesión permanente.

La diputada Nora Bracho, jefa parlamentaria de UNT, con el apoyo del diputado Simón Calzadilla, planteó la continuidad de la AN Legítima, la Junta AD Hoc del BCV y la de Petróleos de Venezuela.

Entre tanto Alfonzo Marquina reconoció que los activos están en riesgo porque Maduro y Chávez hipotecaron el país y Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la AN recordó que todo lo que se haga debe buscar rescatar a una Venezuela libre y debilitar a Maduro.

Por su parte, el diputado Sergio Vergara de Voluntad Popular (VP), avaló la Propuesta de Reforma del Estatuto de la Transición que había presentado Guaidó para darle continuidad a la presidencia encargada y al Parlamento por 12 meses más y advirtió que si desaparece la figura del presidente encargado, se abre el camino para reconocer y fortalecer al régimen de Nicolás Maduro, el cual tendrá acceso a los recursos y activos del país, al tiempo que ganará espacios internacionales y afianzará la legitimación dictatorial.

Finalmente el diputado Héctor Cordero, de Encuentro Ciudadano (EC), Proyecto Venezuela (PV), y NUVIPA, pidió declarar en sesión permanente para evaluar un solo Proyecto de Reforma de la Ley del Estatuto de Transición para que sea discutido en primera discusión y lograr una decisión consensuada, pero no fue aprobada su solicitud, sin embargo, la diputada exiliada Gaby Arellano, reiteró “que no se puede agotar el debate hoy” porque no se ha logrado el objetivo y pidió plantear una propuesta que respete la Constitución.

Por último Guaidó, alertó que “la defensa no es de Juan Guaidó, se trata de las herramientas que debemos preservar, defender para proteger a los venezolanos”.

Redacción Caracas