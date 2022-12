Il Senato approva la riforma del Codice Penale e cancella il “delitto di sedizione”

MADRID – Tutto secondo copione. Il Senato, rispettando la contestata decisione della Corte Costituzionale, ha rinviato il dibattito sugli emendamenti che avrebbero dovuto permettere il rinnovo degli organi giudiziari; ma non ha sospenso quello sulla riforma del Codice Penale presentata dal Governo. Questa, dopo un acceso e polemico dibattiti, è stata approvata con 140 voti favorevoli e 118 contrari. Così l’abrogazione del reato di sedizione e la riduzione delle pene per il delitto di appropriazione indebita sono oggi realtà.

– La Corte Costituzionale – ha censurato il presidente del Senato, Ander Gil, riferendosi alla recente risoluzione della Corte Costituzionale – ha reso impossibile esercitare pienamente i poteri legittimi del Senato spagnolo.

I senatori del Partito Popolare, seguendo il cammino tracciato da loro presidente Núñez Feijóo nel corso del faccia a faccia con il presidente del Governo, Pedro Sánchez, hanno accusato il PSOE di “essersi venduto al movimento indipendentista”. Accusa immediatamente rispedita al mittente con altrettanta forza.

La coalizione di governo aveva registrato la proposta con il nome di “Legge organica che recepisce le direttive europee e altre disposizioni per l’adeguamento della legislazione penale all’ordine dell’Unione europea, e la riforma dei crimini contro l’integrità morale, il disordine pubblico e il contrabbando di armi a duplice uso”. Una riforma profonda, quindi, che non solo modifica il reato di sedizione e appropriazione indebita ma che interessa anche altri delitti. Per esempio, il contrabbando di armi a duplice uso, la lotta alla frode o al riciclaggio, l’occultamento di cadaveri. Il testo approvato dalla Camera Alta elimina l’articolo 544 e modifica l’articolo 557 del codice penale. Il primo definiva il delitto di sedizione, l’altro definisce quello di “disordine pubblico aggravato”. La riforma del codice penale ha obbligato anche a rivedere le pene. Per il delitto di “disordine pubblico aggravato”, sono previsti dai tre e ai cinque anni di reclusione; per quello di appropriazione indebita, dai sei a quattro anni e non tre come proposto inizialmente da Esquerra.

Tra i reati contemplati nel Codice Penale, ora, c’è anche quello di “arricchimento illecito”. Questo esisteva in altri Paesi ma non in Spagna. I funzionari pubblici, ora, dovranno giustificare aumenti sproporzionati del propio patrimonio.

Ora resta sapere come il governo intenda aggirare gli ostacoli posti dalla Corte Costituzionale per procedere agli emendamenti che avrebbero dovuto permettere il rinnovo degli organi giudiziari. Il governo di coalizione starebbe lavorando in un disegno di legge con lo stesso contenuto che registrerà nei prossimi giorni.

Redazione Madrid