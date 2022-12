“Bum ha i piedi bruciati”, il monologo di Dario Leone per ricordare Giovanni Falcone

MADRID – “Benvenuti all’Aeroporto Internazionale Falcone e Borsellino di Palermo”. Sono generalmente le parole che pronuncia il capitano dell’aeronave immediatamente dopo l’atterraggio al principale aeroporto siciliano, il terzo del Mezzogiorno dopo quelli di “Napoli-Capodichino” e di “Catania-Fontanarossa”. Ma chi erano questi personaggi ai quali è stato dedicato l’aeroporto di Punta Raisi? Oggi, a distanza di 30 anni, sono, purtroppo, pochi coloro che ricordano la strage di Via D’Amelio del 19 luglio del 1992, in cui perse la vita il magistrato Paolo Borsellino, o quella di Capaci del 23 maggio dello stesso anno, in cui fu ucciso il magistrato Giovanni Falcone. Furono loro, due uomini della Legge, quella con la “L” maiuscola, che negli anni Ottanta sfidarono la mafia, la studiarono a fondo e riuscirono a scoprirne i segreti della sua struttura. Una lotta impari che costò la vita a loro, agli uomini della loro scorta e anche alla moglie di Falcone, Francesca Morvillo, anche lei magistrato.

La Scuola Statale Italiana di Madrid e l’Associazione Italia-Altrove non hanno voluto ignorare la commemorazione dei 30 anni della strage di Capaci. Grazie all’impegno di Massimo Bonelli, preside della scuola, e di Erika Bezzo, presidente dell’Associazione, sono riusciti a portare a Madrid lo spettacolo teatrale “Bum ha i piedi bruciati”.

“Bum ha i piedi bruciati” è un monologo teatrale diretto, interpretato e scritto da Dario Leone con scene e luci di Massimo Guerci. Narrata con un misto di ironia e sobrietà, è la storia di Giovanni Falcone, un magistrato irriducibile, puntiglioso, inarrestabile diventato simbolo della lotta contro la mafia; un magistrato che ha pagato con la vita la sua crociata contro “Cosa Nostra”. La strage di Capaci, come quella di Via D’Amelio, è una delle pagine più tragiche e buie della storia contemporanea italiana.

Per il suo monologo, Dario Leone si è ispirato nel libro di Luigi Garlano, “Per questo mi chiamavano Giovanni”. La “pièce” teatrale prende il nome da un orango di peluche, giocattolo preferito di un giovane padre che, per aver denunciato chi li obbligava a pagare il “pizzo”, vide ardere il suo negozio e andare in fumo i suoi sogni. Bum, il peluche con i piedi bruciacchiati, è l’unica cosa che sopravvisse all’esplosione e al rogo.

Abbiamo incontrato Dario Leoni attimi dopo la presentazione dello spettacolo presso il teatro della Scuola Statale Italiana. Con semplicità, quasi con disagio, sorride a chi si congratula e gli stringe la mano. Un monologo di quasi due ore che riesce a mantenere sempre alta l’attenzione dello spettatore è senz’altro un grande successo.

– Com’è nata l’idea di questo monologo? – gli chiediamo.

– Non lo so, veramente non lo so… Ad un certo punto è nata… – ha ammesso dopo un attimo di esitazione -. La sensibilità su questo argomento è emersa sicuramente il 23 maggio del 1992. Avevo 10 anni. La strage è avvenuta quando ero ancora piccolo ma già abbastanza grande per farmelo stampare nella coscienza. Poi, l’estate del 2015, ho cominciato a scrivere. Ci abbiamo lavorato tantissimo, Massimo Guerci ed io.

– Si nota che dietro la scrittura dello spettacolo c’è una grossa ricerca…

– Sono stati sei mesi di ricerca, sei mesi di scrittura e sei mesi di prove.

– In quanti ci avete lavorato?

– Massimo Guerci ed io… – ha affermato -. C’è anche un ufficio stampa che ci accompagna.

– Quando si parla di teatro si pensa a vari attori che interagiscono. “Bum ha i piedi bruciati”, invece, ha solo un protagonista, oltre all’orango di peluche. Perché un monologo?

– Sono sempre stato molto attratto e incuriosito dal teatro di narrazione – ci ha confessato -. Non è il primo lavoro di questo tipo che facevo. Ci siamo messi ad inventarci questo spettacolo teatrale e a chiederci se potesse essere un monologo. Abbiamo deciso innanzitutto di non interpretare Giovanni Falcone ma di farlo raccontare da un personaggio accanto. Poi, di far vivere la storia anche attraverso altri personaggi. Tutti chiamati per il loro nome. Quindi è come se ci fossero tanti protagonisti.

– Che emozione hai provato quando hai recitato “Bum ha i piedi bruciati” per la prima volta e quali ora, dopo la centesima volta – abbiamo chiesto sottolineando proprio che quella nella Scuola Italiana è stata la presentazione Nº 100 dello spettacolo teatrale .

– Le emozioni, in realtà, sono molto simili – ha confessato -. Ancora oggi, dopo cento presentazioni, continuo a divertirmi come un matto. Recitare mi fa molto felice. La prima volta, chiaramente, dopo un lavoro molto lungo svolto con Guerci, c’erano il dubbio, la curiosità di sapere come sarebbe andata. Anche la paura – ha ammesso -. Insomma, la strizza di capire se poi avrebbe funzionato… Ci siamo detti… boh!… cominciamo e vediamo come va. Sta andando bene.

– Avete presentato lo spettacolo sia ad un pubblico adulto, sia ad uno molto, molto giovane che non conosce questa pagina di storia…

– Esatto. La cosa molto bella di questo spettacolo – ha spiegato – è che è stato scritto in modo che potesse essere capito da un pubblico adulto e da uno meno adulto, dagli adolescenti. La reazione dei ragazzi è meravigliosa. Alla fine dello spettacolo, resto sempre a disposizione per un dibattito. Ci sono tante cose, anche storiche, che potrebbero risultare difficili da capire. Comunque, è grande la forza della storia di Giovanni Falcone… il suo messaggio è sempre pienamente compreso.

Una volta scritto il testo, Leone e Guerci lo inviarono alla professoressa Maria Falcone, la sorella del magistrato. Leone ci ha commentato che lei è stata tra le prime persone a leggerlo.

– Quale è stata la sua reazione?

– Temevo che il testo potesse creare disagio perché c’è tanta ironia – ha confessato -. Ma proprio questa ironia era una delle cose che ci eravamo proposti di perseguire.

– Per sdrammatizzare e rendere lo spettacolo meno pesante…

– Anche per quello, certo – ha ammesso per poi precisare:

– L’ironia l’abbiamo inserita soprattutto perché Giovanni Falcone era una persona ironica. Se racconti la sua vita, devi raccontare lui. Ciò che gli è accaduto non cambia la sua personalità, né ciò che era. Avevo paura che ricordarlo così potesse dar fastidio. Invece è proprio la cosa che è piaciuta di più. Maria Falcone mi ha chiamato e mi ha detto che mi avrebbe dato il patrocinio.

– Vi ha chiesto di fare qualche correzione, qualche approfondimento…

– No, ha semplicemente detto che le era piaciuto – ha affermato -. Dopo aver ottenuto il patrocinio della Fondazione siamo andati al “Teatro alle Vigne” di Lodi. Ci è stata messo a disposizione una sala per le prove. Abbiamo fatto una coproduzione e siamo partiti…

– Quando è stato presentato lo spettacolo per la prima volta?

– Il 30 ottobre del 2015 – ha ricordato -. Sette anni fa.

La centesima presentazione di “Bum ha i piedi bruciati”, avvenuta nella Scuola Statale Italiana, ha coinciso con i 30 anni della strage di Capaci. Una data che, come abbiamo già sottolineato, sia il preside dell’istituto scolastico che la presidente di “Italia Altrove” non volevano passasse inosservata.

– Quando vi è stato chiesto di presentare lo spettacolo in Spagna, nel teatro di una scuola, avete avuto qualche dubbio prima di accettare?

Leone ha commentato che non è la prima volta che lo spettacolo viene presentato in una scuola; ha anche chiarito che non è la prima volta che viene presentato all’estero.

– Sappiamo per esperienza che il pubblico italiano all’estero reagisce molto bene – ha detto -. Non avevamo dubbi che anche qui sarebbe accaduto altrettanto.

– State lavorando su un qualche altro progetto?

– Si – ci dice cauto -, abbiamo due o tre progetti. Dobbiamo capire a quale dare priorità…

– Stesso stile?

– Sì, sempre monologhi.

– Un’ultima cosa, per te cosa rappresenta il teatro… Questo tipo di teatro?

– Beh, per me il teatro… recitare… il cinema mi fanno sentire più vivo – ha affermato con un sorriso -. Credo tantissimo nel valore sociale del nostro lavoro. Il teatro è nato per raccontare la società.

La prima serata di “Bum ha i piedi bruciati” è stata aperta dalle parole del direttore della Scuola Statale Italiana e dal saluto della presidente di “Italia Altrove” e si è chiusa con un sonoro, lungo ed emozionato applauso del numeroso pubblico presente.

Redazione Madrid