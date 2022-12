Calciomercato: Salerno abbraccia Ochoa, l’Inter su Thuram

ROMA. – Primi vagiti di un Calciomercato che verrà (2-31 gennaio 2023). Da giorni, anche durante i Mondiali, si è parlato di manovre e strategie, di innesti e di possibili addìi. La finestra invernale delle trattative non ha mai ribaltato situazioni che si erano materializzare nell’estate precedente e nemmeno sconvolto equilibri, o rapporti di forze. Casomai aggiustato qualcosa, quello si. Dettagli.

Dal Qatar, tuttavia, sono arrivate nuove indicazioni che solo il tempo può trasformare in certezze: una di queste riguarda l’assai probabile conferma di Didier DESCHAMPS sulla panchina della Francia, che altrimenti sarebbe dovuta finire all’ex compagno della Juve, Zinedine ZIDANE. Quest’ultimo, invece, potrebbe tornare all’ovile, ossia a Torino, prendendo il posto di ALLEGRI. L’Inter, da tempo ormai, è sulle tracce di Marcus THURAM, il cui contratto che lo lega al Borussia Moenchengladbach scadrà nel 2023: sull’attaccante figlio d’arte ha messo gli occhi anche il Bayern Monaco che, rispetto al club nerazzurro, ha maggiori disponibilità economiche.

Tornando alla Juventus, si valuta il futuro di Adrien RABIOT, in scadenza l’anno prossimo. L’idea del club bianconero è di cedere il giocatore adesso, in modo da incassare qualcosa, anziché ‘perderlo’ a parametro zero. L’affare ZIYECH è assai complicato per il Milan, che è disposto a garantire fino a 8 milioni di ingaggio al solo portoghese LEAO, in odore di rinnovo (come BENNACER, cui sono stati offerti 4 milioni a stagione).

L’ala tattica marocchina che gioca nel Chelsea, ed è stata protagonista di un Mondiale strepitoso, già prima di mettersi ulteriormente in vetrina in Qatar aveva un ingaggio di tutto rispetto: 6 milioni di euro. Adesso, per farlo firmare, ne servono 7-8. Gli stessi che il club rossonero, sempre molto attento alla sostenibilità economica, è disposto a sborsare per un’altra ala, Leao appunto.

La Salernitana si prepara ad abbracciare il portiere messicano Guillermo OCHOA e a salutare Grigoris KASTANOS, centrocampista cipriota che piace molto al Parma, ma anche a Genoa e Palermo. Mezza Europa si muove per Giorgio SCALVINI dell’Atalanta. Sul difensore, classe 2003 e fresco di convocazione in Nazionale, può aprirsi un’asta. Il giocatore dovrebbe muoversi non prima dell’estate 2023. I due club di Manchester lo stanno seguendo, così come il Liverpool e il Bayern Monaco.

Su Sasa LUKIC, centrocampista del Torino e della Nazionale serba, c’è la Roma e non solo: il Napoli ha messo gli occhi sul giocatore per sostituire DEMME. La Roma ha nel mirino anche Davide FRATTESI, che già l’estate scorsa rischiò di lasciare il Sassuolo per trasferirsi nella Capitale. La sua valutazione, sui 40 milioni, però, spaventò il club giallorosso. Il ds Tiago Pinto adesso pensa di inserire nella trattativa anche il cartellino di Edoardo BOVE.

Matheus CUNHA è a un passo dal Wolverhampton. Il club inglese ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid per rilevare il cartellino dell’attaccante brasiliano, classe 1999: la formula parla di prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni. Cunha è già in Inghilterra e oggi è stato sottoposto alle visite mediche dal nuovo club.

Infine, il ds del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, in un’intervista alla Bild, ha ribadito che Lucas HERNANDEZ “non si muove” e che per PAVARD si sta cercando “una formula per il rinnovo”. Dalla Germania arriva un’altra notizia che ha del clamoroso: Cristiano Ronaldo l’estate scorsa si sarebbe offerto ad alcuni club (del Napoli si era già parlato), fra i quali l’Eintracht Francoforte, perché voleva continuare a giocare la Champions League.