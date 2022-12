Para partidos el “Gobierno Interino” no ayuda a lograr los objetivos para Venezuela

CARACAS – Los partidos Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Acción Democrática (AD) propondrán ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015, eliminar el Gobierno interino que preside Juan Guaidó. Este miércoles tras el anuncio de los partidos opositores, Alfonso Marquina señaló que la oposición debe abrirse a nuevas estrategias y “la figura del Gobierno interino no ayuda a conseguir los objetivos del pueblo de Venezuela”.

Indicó que la estrategia está debilitada y no ha logrado los objetivos.

El planeamiento del grupo es eliminar todas las estructuras del Gobierno interino a excepción de las vinculadas a activos en el exterior, así como la junta ad hoc de PDVSA a cargo de CITGO, y la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela que maneja el caso judicial en Reino Unido sobre el oro venezolano en las bóvedas del Banco de Inglaterra.

VP respalda prorrogar

Por su parte Macario González de Voluntad Popular, ratificó su respaldo a la prórroga del Estatuto de Transición a la Democracia y el rescate a la vigencia a la Constitución, hasta tanto no se den elecciones libres y justas.

Aseguró que es propio renovar el estatuto que ha permitido proteger los activos de la nación y defender a la República, así como los esfuerzos para solventar la emergencia humanitaria compleja y acabar con la usurpación de Maduro y no ve por qué modificar las condiciones que dan continuidad al parlamento y al Gobierno Interino.

“Existe un vacío de poder en Venezuela y, por ende, sigue la necesidad que la Asamblea Nacional Legítima llene ese vacío que, con mucho mérito personal y político, ha tenido Juan Guaidó, que ha logrado sostenerse y lograr el reconocimiento internacional”, señaló según El Impulso.

Agregó que hay que impulsar y reforzar la unidad democrática porque Venezuela necesita unidad y continuidad para rescatar la democracia, de lo contrario, señaló, sería un cese de la continuidad.

González recordó que no se puede transferir competencias a la AN, que el artículo 233 de la Constitución no le otorga y mencionó que VP está abierto al debate y al consenso.

Para el 22 de diciembre Guaidó convocó una sesión de la Comisión Delegada para para discutir un proyecto de reforma del Estatuto que rige la Transición para prorrogar por un año más y hasta el 4 de enero 2024, el mandato de la Asamblea Nacional de 2015.

Redacción Caracas