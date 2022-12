Il gas sotto i 100 euro per la prima volta da sei mesi

MILANO. – Gli effetti del price cap deciso dalla Ue si iniziano a far sentire con le quotazioni del gas che scendono sotto i cento euro, per la prima volta da sei mesi. Il prezzo resta comunque lontano dai 27 euro al megawattora dell’estate del 2021 e comunque ancora superiore ai circa 80 euro del periodo prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Sul Ttf di Amsterdam, il mercato di riferimento europeo, il future con consegna a gennaio 2023 ha iniziato la fase discendente a partire da venerdì scorso quando era nell’aria l’accordo sul price cap (-14% a 115 euro). La flessione del prezzo è proseguita anche nei giorni successivi fino ad arrivare alle scorse ore quando è sceso sotto la soglia dei 100 euro (-9% a 96,58 euro), ai minimi da sei mesi, per concludere la seduta a 97,7 euro (-5,5%).

Il price cap, così come è stato rilevato da osservatori e operatori del settore, sicuramente consentirà di mitigare gli scambi sul mercato olandese, ma per avere un riscontro in bolletta bisognerà attendere. Nei giorni scorsi il presidente dell’Area, Stefano Besseghini, ha evidenziato che le tariffe del gas comunque saliranno. Per quanto riguarda l’energia elettrica “direi tutto sommato – ha affermato – che non ci saranno aumenti, perché il trimestre è stato con prezzi medi relativamente bassi. Per il gas l’inizio della fase invernale porterà sicuramente a un aumento. Tra 15 giorni c’è la formazione del prezzo”.

Sull’andamento ribassista del prezzo del gas, secondo gli analisti, non c’è solamente l’effetto del price cap. I mercato guarda con grande interesse anche alle importazioni di Gnl che hanno raggiunto quasi il record. Le previsione di temperature miti nelle prossime settimane, inoltre, allentano i timori sugli stoccaggi che ora sono a un livello di riempimento di oltre l’83%, al di sopra della norma stagionale quinquennale.

Con la fine dell’ondata di “freddo e le previsioni di tempo mite e ventoso previsto per i prossimi quindici giorni, oltre alla normale riduzione della domanda industriale durante il periodo natalizio, ci sono molti fattori ribassisti in gioco”, afferma Tom Marzec-Manser, responsabile delle analisi del gas di Icis a Londra.

(di Massimo Lapenda/ANSA)