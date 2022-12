Vox sbarra la strada in commissione parlamentare alla finanziaria di Ayuso

MADRID — Tanto tuonò che (forse) piovve. Vox ha dato seguito alla minaccia di far saltare la finanziaria del governo madrileno di Isabel Díaz Ayuso: con il suo voto decisivo in Commissione al bilancio, il partito ultra-conservatore ha bloccato l’iter della bozza di manovra presentata dai popolari, di fatto sbarrando la strada alla sua discussione in seduta plenaria. Tuttavia, segnalano diversi media, resta da vedere se l’organo di gestione del Parlamento regionale, la ‘Mesa’, revocherà o manterrà la seduta in programma la settimana prossima proprio per il dibattito sulla finanziaria.

La decisione della formazione di Santiago Abascal è arrivata dopo giorni di tensione con la squadra di Ayuso, il cui governo ha sinora appoggiato esternamente. Il motivo scatenante della polemica è stato il fatto che il Parlamento regionale ha respinto gli emendamenti sula finanziaria registrati da Vox per ritardi nella loro presentazione. Una versione dei fatti che il partito nega, accusando il resto dei partiti di voler “censurare” le sue proposte e sostenendo di non poter appoggiare, date tali circostanze, la proposta di legge di bilancio sul tavolo.

Dopo il ‘no’ della formazione di estrema destra di oggi in commissione, il PP potrebbe dover essere costretto a prorogare l’attuale legge di bilancio. “Vox dovrà spiegarlo ai cittadini”, è la reazione dei popolari, che sostengono di non aver potuto far nulla per evitare che gli emendamenti del partito ultra-conservatore venissero respinti in quanto sono stati presentati “male”.

Prima del voto di oggi, Ayuso aveva declinato una proposta del leader nazionale di Vox, fattale pervenire attraverso un’intervista all’agenzia di stampa Efe, per arrivare a “un accordo politico”, con l’inclusione di alcune modifiche legislative, in cambio di un voto favorevole alla finanziaria”. “Non scambierò diritti e obblighi, le leggi comportano diritti e obblighi, per una legge di bilancio”, ha detto la presidente regionale a una cronista.

Lo scontro tra Vox e il Partito Popolare di Ayuso arriva a meno di sei mesi dalle prossime elezioni regionali, in programma a fine maggio 2023. Eventuali nuovi sviluppi sono attesi a inizio della settimana prossima.

Redazione Madrid