Le pensioni aumenteranno dell’8,5% nel 2023

MADRID — Ora il calcolo è definitivo. Dopo che l’Istituto Nazionale di Statistica (INE) ha confermato il dato dell’inflazione di novembre (+6,8%), è ora possibile stabilire con certezza di quanto aumenteranno le pensioni nel 2023, in base alla normativa più recente: l’incremento sarà dell’8,5%, spiegano diversi media. Intanto, si consolida la posizione della Spagna al di sotto della media europea per quanto riguarda l’indice dei prezzi. “Abbiamo l’inflazione più bassa della zona euro”, ha sostenuto il premier, Pedro Sánchez, nel frattempo impegnato a Bruxelles.

Il calcolo di rivalorizzazione delle pensioni effettuato in base all’evoluzione dell’inflazione è frutto di una riforma approvata nel 2021: in virtù di questa modifica legislativa, l’aumento medio si ottiene a partire dall’indice di aumento dei prezzi medio registrato tra dicembre di un anno e il novembre successivo. È per questo che, con il dato definitivo di novembre, si può ottenere il risultato finale: un incremento in linea con quanto previsto dal governo, segnala RTVE.

Attestandosi sul 6,8%, l’aumento dei prezzi su base annua registrato a novembre è quindi di 0,5 punti inferiore rispetto a quello del mese precedente. D’altro canto, l’indice dell’inflazione sottostante, ovvero il valore elaborato senza tenere in conto alimenti non elaborati e prodotti energetici, è salito di un decimo dopo due mesi senza fluttuazioni, e corrisponde ora al 6,3%.

A influire sul calo di novembre sono stati in particolare, ancora una volta, le diminuzioni dei prezzi di elettricità e carburanti, così come (anche se in minor misura) la moderazione degli incrementi dei costi di indumenti e calzature, secondo l’INE. Anche l’indice dei prezzi al consumo armonizzato (ovvero ottenuto da un calcolo omologabile a livello europeo) è calato dal 7,3% di ottobre al 6,6% di novembre.

In contrasto con questa tendenza positiva, l’inflazione di alimenti e bibite non alcoliche rimane alle stelle: a novembre è stata del 15,3%. E proprio su questo potrebbero concentrarsi i prossimi interventi del governo, secondo quanto pre-annunciato.

“Il dato dell’inflazione è ancora alto, ma è positivo”, ha commentato oggi Sánchez.

