Torna il Mercatino di Natale Italiano della Dante Alighieri di Auckland (audio notizia)

Sabato 17 dicembre ad Auckland si terrà un Mercatino di Natale tutto italiano, organizzato dalla locale Società Dante Alighieri. L’annuale evento riunisce gli italiani della città per i saluti prima di partire per le vacanze natalizie, e per far conoscere al pubblico neozelandese prodotti tipici natalizi come panettone e pandoro, oltre a vini, tartufo, olio, caffè e confezioni regalo natalizie.

Il Mercatino di Natale è un appuntamento annuale della Società Dante Alighieri di Auckland anche per raccogliere fondi da destinare ad attività culturali e beneficenza.