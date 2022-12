La Giornata Nazionale dello Spazio in Ambasciata a Washington (audio notizia)

Giovedì 15 dicembre l’Ambasciata d’Italia a Washington, in collaborazione con l’Agenzia ICE, Agenzia Spaziale Italiana (ASI), la U.S. Space Foundation, la Camera di Commercio e la George Washington University, ospiterà i principali leader del settore spaziale in occasione della “Giornata Nazionale dello Spazio”.

“L’Italia è un partner fidato degli Stati Uniti nello spazio”, ha detto l’Ambasciatrice d’Italia, Mariangela Zappia, sottolineando come l’Italia sia stato “il primo principale Paese europeo a siglare un accordo bilaterale con la NASA, ed il primo ad aderire agli accordi Artemis”.

Tra l’altro è previsto un collegamento video con l’astronauta italiano Luca Parmitano per un evento dedicato a studenti delle scuole superiori italiani e americani, dove verranno mostrate cartoline selezionate, scritte e disegnate dagli stessi studenti, che verranno poi lanciate nello spazio con il razzo “New Shepard” di Blue Origin e successivamente riconsegnate agli studenti con il timbro “Flown to Space”.

Redazione New York