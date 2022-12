Nuoto: Mondiali vasca corta, l’Italia è subito d’oro

MELBOURNE. – “Siamo una delle nazionali più forti del mondo, e qui lo dimostreremo perché siamo un gruppo unito come non mai”. Parola del capitano azzurro Gregorio Paltrinieri e dalla vasca (corta) del ‘Melbourne Sport and Aquatic Centre’ arrivano subito delle conferme. Tutti in piedi, quindi, ad applaudire lo stesso Paltrinieri e i neo primatisti mondiali Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon con la staffetta 4×100 stile libero.

Paltrinieri, già tre volte campione del mondo in vasca da 50 metri, scrive un’altra pagina di storia diventando il primo nuotatore a vincere per due volte il titolo iridato dei 1500 stile libero in vasca corta, bissando il successo di Doha 2014. Si impone infatti in 14’16″88 con una prestazione tutta cuore e muscoli. Soffre e lotta con il francese Damien Joly e il norvegese Henrik Christiansen, che intorno ai 1000 metri gli sta pure qualche centimetro davanti; ma a Greg basta uno strappo e una progressione costante per legittimare la ferma vittoria.

“Non sarà un successo che ricorderò per il tempo, ma è importantissimo – commenta l’olimpionico di Carpi -. Era da tanto che non vincevo in vasca corta, del resto non è mai stata la mia specialità. Ho disputato una gara buona, complessivamente di ottimo livello. Ho sofferto un po’ intorno agli 800-1000 metri, poi ho dato un’azzannata che è stata decisiva appena gli avversari si sono riavvicinati”.

“Questa squadra ha grandi potenzialità e sono sicuro che farà bene ancora una volta – dice ancora dopo essersi messo al collo l’ennesima medaglia -: ci sono tutti i presupposti. Ormai sembra sempre tutto più difficile, poi in gara mi esalto e riesco a dare il meglio di me. In questi giorni non mi sentivo neanche troppo bene, ma poi è arrivata la magia”.

Un’altra impresa è quella della staffetta 4X100 stile libero, che domina la finale e stravince con il nuovo record del mondo di 3’02″75, sgretolando il vecchio primato di 3’03″03 che apparteneva agli Stati Uniti dal dicembre del 2018. Per Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon il record era un obiettivo, così come il successo che segue la medaglia d’argento conquistata ai Mondiali dell’anno scorso ad Abu Dhabi con il primatoitaliano di 3’03″61 e Lorenzo Zazzeri in formazione al posto del rookie Conte Bonin.

A Melbourne gli azzurri precedono gli australiani Flynn Zareb Southam, Matthew Temple, Thomas Neill e Kyle Chalmers con il record oceanico di 3’04″63 e gli Stati Uniti sul 3’05″09. E bisogna ricordare che l’Italia del nuoto non aveva mai stabilito il record mondiale con una staffetta su una distanza olimpica, seppur in vasca corta. “E’ il mio secondo record del mondo. Sono contentissimo: è un tempo strepitoso – dice Ceccon -. Dedichiamo questo successo a Lorenzo Zazzeri che ci segue da casa”.

“Sì, è un record del mondo importante. Complimenti a tutti noi. Non è stata una frazione perfetta la mia, ma passa in secondo piano “, aggiunge Alessandro Miressi, 24enne torinese campione mondiale in carica dei 100 stile libero, e che oggi ha nuotato i primi 100 metri in 46″15. “Mi sento molto bene in acqua, anche al mattino le sensazioni erano ottime: mi sentivo agile. E’ stato tutto perfetto”, sottolinea invece Leonardo Deplano, il più emozionato, e a ragione, di tutti: non dimenticherà questa giornata.