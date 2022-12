Perù, Castillo in una lettera assicura di non voler rinunciare alla carica

LIMA – L’ex presidente peruviano Pedro Castillo ha asserito di non volersi dimettere dal suo incarico, bollando come “usurpatrice” Dina Boluarte che era la sua vice e che ha giurato come nuovo capo dello stato.

In una lettera manoscritta fatta uscire dal carcere dove si trova a Lima, ha chiesto al popolo di non cadere “nel gioco sporco” della semplice offerta di elezioni anticipate, essendo necessaria già “ora una Assemblea costituente”.

Nella lettera Castillo si rivolge al “caro popolo peruviano grandioso e paziente” spiegando di trovarsi “nel momento più critico del mio governo, umiliato, in isolamento, maltrattato e sequestrato, ma pur in queste condizioni confortato per la fiducia e la lotta di tutti voi”.

“Vi dico – si legge nella missiva – che sono totalmente fedele al mandato popolare e costituzionale che ho ricevuto come presidente e al quale non rinuncerò, né abbandonerò le mie alte e sacre funzioni”.

L’ex capo dello stato aggiunge poi che “quanto detto di recente da una usurpatrice (il riferimento è a Dina Boluarte, sua ex vice, ndr.) non è niente di più che il solito discorso della destra golpista”. Per questo, conclude, “il popolo non deve cadere nel suo gioco sporco di nuove elezioni. Basta abusi! Subito l’Assemblea costituente! Libertà immediata

Intanto si appesantisce il bilancio dei morti in Perù, che ha raggiunto quota cinque, mentre volge al termine l’ennesima giornata di proteste, manifestazioni, scontri in varie regioni del Paese fra i dimostranti che sostengono l’ex presidente Pedro Castillo e la polizia.

I servizi sanitari di Chincheros, nella regione di Aputimac, hanno confermato nel tardo pomeriggio la morte di una persona di 26 anni, che si aggiunge alle quattro decedute nelle ultime 24 ore.

Da parte sua la Conferenza episcopale peruviana ha diffuso un comunicato in cui si rammarica per le vittime, auspica “la costruzione di ponti di dialogo” e rivolge un appello alla polizia a vegliare sull’integrità delle persone, e alla classe politica a “preoccuparsi per le istituzioni, l’ordine democratico, il giusto processo e il bene comune di tutti i peruviani, specialmente quelli meno protetti”.

(ANSA)