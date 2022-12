In Argentina progetto di associazioni di Abruzzesi, “Un altro Abruzzo” (audio notizia)

“Un altro Abruzzo”, un progetto in via di realizzazione da tre associazioni di abruzzesi in Argentina: Associazione Villa San Vincenzo di Guardiagrele (capofila), Associazione italiana Radici abruzzesi in Argentina, Circolo Culturale–ricreativo abruzzese e molisano.

Nei giorni scorsi si sono svolte mostre e incontri per illustrare i documenti raccolti e l’archivio digitale già predisposto per accogliere le schede e i documenti che gli abruzzesi in Argentina hanno recuperato dai loro ricordi e archivi familiari.

Questo Archivio diventerà punto di riferimento per il recupero e la conservazione di tutti i documenti che raccontano la storia dell’Abruzzo e degli abruzzesi in Argentina.

Redazione Caracas