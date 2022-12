Ambasciatore Taborde: “Il commercio tra Argentina e Venezuela è cresciuto dell’80%”

CARACAS – Una crescita sostenuta dell’80 per cento. Lo ha registrato il commercio tra Argentina e Venezuela. È quanto ha assicurato l’Ambasciatore dell’Argentina in Venezuela, Oscar Taborde. La crescita, a detta del diplomatico, sarebbe stata resa possibile dalla volontà dei due governi di stabilire relazioni sempre più solide.

“Il commercio – ha affermato l’ambasciatore Taborde – non avrebbe mai dovuto subire interruzioni. Fortunatamente è di nuovo molto attivo. Sta crescendo dell’80%. Una missione si recherà in Venezuela per lavorare in agricoltura, con i produttori locali in terreni oggi improduttivi “.

Il diplomatico ha spiegato che il progetto agricolo sarà realizzato assieme da imprenditori locali e argentini. Interessati dal progetto sarebbero circa 40 mila ettari di terre incolte distribuite tra Monagas, Portuguesa, Barinas e alcune aree di Cojedes. Si comincerebbe a coltivare mais e soia per poi, successivamente, espandere la produzione ad altri tipi di ortaggi. Il raccolto, almeno nella sua stragrande maggioranza, sarebbe esportato in Argentina.

Le relazioni tra Venezuela e Argentina furono ridotte all’indispensabile dal gennaio del 2019. Da quando, cioè, fu eletto presidente Mauricio Macrí. Questi, come si ricorderà, riconobbe come unico presidente legittimo, “ad interim”, Juan Guaidó. Tre anni dopo, il governo Maduro nominò ambasciatore a Buenos Aires Stella Lugo, come tentativo di normalizzazione delle relazioni politiche e commerciale tra i due Paese. Da parte sua, il presidente Alberto Fernández, dopo aver espresso il desiderio di recuperare i “vecchi” legami che tradizionalmente hanno mantenuto Argentina e Venezuela, ha nominato Oscar Laborde ambasciatore a Caracas.

Redazione Caracas