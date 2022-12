Nuoto: Centro Italiano Venezolano di Caracas lascia il segno nei ‘Juegos Sudamericanos Escolares’

CARACAS – I ‘Juegos Sudamericanos Escolares’ hanno preso il via sotto i migliori auspici per il Venezuela. Con alcuni rinforzi targati Centro Italiano Venezolano di Caracas la nazionale di nuoto sta arricchendo il medagliere della spedizione vinotinto.

Nei 400 metri stile libero lo squalo tardato CIV, Dany Papadia, con un tempo di 4’10”71 si é appeso al collo la medaglia d’oro. Alle spalle di Papadia é arrivato il venezuelano Adamuriel Rosal (4’16”71). Il sodalizio italico ha festeggiato per la prestazione di Gamal Kabchi che é salito sul gradino più alto del podio dei 50 metri rana. Nella stessa categoria di Kabchi, l’italo-venezuelano Diego Carucci si é piazzato al 6to posto.

Nella categoria femminile, dei 400 metri stile libero, esultanza per il bronzo di Paola Espinosa (4’40”92), alle sue spalle é arrivata la connazionale Alessandra Dávila (4’40”26).

Dalle vasche di Asunción é arrivato anche l’argento di Monica Leydar nei 50 metri dorso con un tempo di 32,26. Nella categoria maschile il Venezuela ha piazzato due nuotatori nel podio: Antonio González (argento) e José Vargas (bronzo).

La pioggia di medaglie é continuata con Dennis Pérez (oro) e l’italo-venezuelano Diego Carucci (argento) nei 100 metri farfalla.

Nei 50 metri farfalla, la nuotatrice targata CIV di Caracas, Sophia Manchego ha chiuso la prova al 5to posto, davanti a lei é arrivata l’altra venezuelana Mónica Leydar.

Al momento, grazie al nuoto, la spedizione venezuelana ha collezionato 6 medaglie: 3 ori, 3 argenti e 3 bronzi.

I Juegos Sudamericanos Escolares sono iniziati lo scorso 6 dicembre e si concluderanno l’11 nella città di Asunción, in Paraguay. Lo scopo di questa manifestazione sportiva é contribuire non solo con lo sviluppo sportivo, ma anche per scambi culturali tra giovani campioni dei paesi partecipanti.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)