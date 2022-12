Podemos apre ad un “patto” con “Sumar”

MADRID – “Podemos” è disponibile a negoziare, senza per il momento definire un orizzonte temporale, un’alleanza con “Sumar”, il contenitore non ancora partito politico, della vicepresidente e ministra del Lavoro, Yolanda Díaz. Lo ha affermato, nel corso di una intervista concessa a “EuropaPress”, Isa Serra portavoce del partito. L’invito ad un “patto di coalizione da definire quanto prima”, ha spiegato Serra, vuole evitare gli errori commessi durante la campagna elettorale in Andalusia. Come si ricorderà, allora si raggiunse un accordo in extremis, che mise in luce tutte le contraddizioni della sinistra a sinistra del Psoe.