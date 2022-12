Bufera su Trump, la Georgia test per i democratici

NEW YORK. – La campagna elettorale è agli sgoccioli: nel ballottaggio fra il democratico Raphael Warnock e il repubblicano Herschel Walker in Georgia, i dem si giocano più di un seggio in Senato. Il voto di martedì è infatti un ulteriore test per la tenuta del partito di Joe Biden di fronte al ciclone Donald Trump, intorno al quale si è scatenata una nuova bufera.

Il tycoon ha annunciato la sua candidatura al 2024 dopo le elezioni di metà mandato degli inizi di novembre, rivelatesi un successo insperato per i democratici. Da allora l’ex presidente ha mantenuto un basso profilo fino alla pubblicazione da parte di Elon Musk dei ‘Twitter Files’ sul dibattito interno alla società che cinguetta sul blocco dell’articolo del New York Post sul personal computer di Hunter Biden, il figlio di Joe Biden, nei giorni precedenti alle elezioni del 2020.

Documenti che hanno fatto infuriare il tycoon, arrivato addirittura a chiedere la sospensione della costituzione per capovolgere il risultato del voto “rubato” ed essere insediato al potere. La Casa Bianca ha respinto al mittente le accuse e difeso la costituzione: “non si ama l’America solo quando si vince”. I democratici hanno attaccato Trump il “dittatore” e anche dal fronte compatto dei repubblicani sono emerse alcune crepe con prese di distanza ma nessuna condanna dell’ex presidente.

“Trump chiede la sospensione della costituzione per capovolgere il risultato delle elezioni del 2020. Georgia vota: una vittoria per Warnock è una vittoria per la democrazia”, ha detto la senatrice democratica Amy Klobuchar, esortando ad andare in massa ai seggi per il ballottaggio del 6 dicembre. Warnock e Walker si contendono il posto in Senato che regalerebbe ai democratici 51 seggi e quindi una maggioranza più forte. Gli ultimi sondaggi indicano il candidato democratico in lieve vantaggio, anche se la partita resta aperta.

Mentre Trump e Biden si sono tenuti lontano dalla Georgia in vista del ballottaggio, Barack Obama ha fatto campagna per il reverendo Warnock. Negli ultimi giorni nello stato è apparsa anche Michelle Obama, per una tappa ad Atlanta nella tournée di presentazione del suo nuovo libro. Negli ultimi scampoli di campagna elettorali Warnock e Walker stanno lanciando i loro ultimi appelli agli elettori.

L’affluenza ai seggi durante le giornate del voto anticipato è stata record segnalando una significativa mobilitazione nei due partiti per spingere gli elettori a far sentire la loro voce di fronte a una posta in gioco alta per tutti e due gli schieramenti.