Amarcord, Germania 1974: l’arbitro venezuelano Vicente Llogrebat al Mondiale

CARACAS.– Continuano le emozioni e le sorprese nel mondiale Qatar 2022, noi continuiamo con le storie dei venezuelani che hanno scritto pagine importanti nella kermesse iridata. Fino ad ora i protagonisti erano fuori dal rettangolo verde, ma nel torneo del 1974, andato in scena in Germania, scese in campo l’arbitro venezuelano Vicente Llogrebat.

Alla fase finale arrivarono dopo i turni di eliminazione: Germania Est, Bulgaria, Scozia, Olanda, Italia, Polonia, Svezia, Jugoslavia, Argentina, Cile, Uruguay, Australia, Haiti e Zaire. Il Brasile vincitore dell’ultima edizione e la Germania Occidentale che organizzava il mondiale completarono il gruppo delle partecipanti.

Mentre le città ospitanti della kermesse iridata furono: Amburgo, Berlino Ovest, Dortmund, Gelsenkirchen, Francoforte, Dussedorf, Hannover, Stoccarda. Senza dimenticarci dell’Olympiastadion di Monaco, sede della finalissima e che due anni prima aveva già ospitato i Giochi del ’72, capace di accogliere 75.000 spettatori.

In questo torneo fece il suo esordio il nuovo trofeo della coppa del mondo, quello ideato dall’italiano Silvio Gazzaniga. Il gioiello modellato dall’orefice milanese sostituiva la Coppa Rimet finita nella bacheca del Brasile (trofeo poi rubato e mai ritrovato). Quello preparato da Gazzaniga raffigura due atleti con il volto radioso della vittoria, le mani levate al cielo sostengono il globo terracqueo. Questo trofeo ha 36 cm. di altezza, 5 kg. di oro massiccio a 18 carati ed un costo stimato di 20.000 dollari.

Ma la notizia più importante in questo mondiale si scrisse il 15 giugno 1974, é una data storica per il calcio venezuelano. Quel giorno sul campo dello stadio Olimpico di Monaco davanti a 53 mila spettatori si sfidavano: Italia-Haiti (3-1), nella fase a gironi. Il direttore di gara fu il venezuelano Vicente Llobregat. In quella kermesse iridata l’arbitro fu impegnato anche come guardalinee nei match Yugoslavia-Zaire (9-0), Svezia-Uruguay (3-0) e Svezia-Yugoslavia (2-1). Llogrebat é entrato negli almanacchi del calcio come il primo arbitro tesserato in Venezuela a dirigere un incontro in un mondiale, a Qatar la lista si é arricchita con l’ingresso di Jesús Valenzuela ed i suoi assistenti.

Nell’edizione Germania 1974 ci fu anche la prima espulsione della storia: il cileno Carlos Caszely si vide sventolare in faccia il primo cartellino rosso nella sfida contro la Germania, mentre Ernest Jean Joseph (Haiti) fu il primo caso di doping.

Il torneo fu vinto dai padroni di casa che in finale superarono per 1-2 l’Olanda.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)