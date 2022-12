Ciudadanos punta alla “rifondazione”, Bal sfida Arrimadas

MADRID — Per Ciudadanos è l’ora della “rifondazione”. Il partito liberale, dopo un lungo periodo di batoste elettorali e di sostanziale sgretolamento, con molti suoi esponenti già usciti dal progetto, cerca di delineare un nuovo avvenire. Nel futuro più immediato, inizia a materializzarsi all’orizzonte una possibile sfida per la leadership: il vice-segretario generale Edmundo Bal ha infatti appena annunciato la propria candidatura per “guidare” questo processo ricostituente. La stampa iberica interpreta la mossa come volontà di proporsi in alternativa alla leadership dell’attuale presidente di Ciudadanos, Inés Arrimadas.

“Mi presento per guidare questo progetto, voglio guidare questo processo di rifondazione”, ha dichiarato oggi Bal a giornalisti, dopo averli convocati all’esterno del Congresso. In questa camera, l’esponente di Ciudadanos occupa la carica di portavoce aggiunto. “Voglio andare insieme a iscritti e militanti all’assemblea che si terrà a metà gennaio, da cui dobbiamo uscire tutti uniti”, ha inoltre detto Bal, spiegando che la formazione deve “lottare contro le divisioni e il populismo”.

Il tracollo elettorale di questa forza politica, arrivata a ottenere 57 seggi al Congresso nella primavera del 2019, era iniziato nell’autunno successivo: con la ripetizione delle generali del novembre di quell’anno, Ciudadanos — allora guidato da Albert Rivera — perse infatti quasi tre milioni di voti e 47 seggi. Da allora, la progressiva emorragia di consensi, tradottasi in dure sconfitte in diverse elezioni irregionali, è stata inarrestabile.

Nel frattempo, la leadership è passata ad Arrimadas, qualche anno fa considerata uno degli astri nascenti della politica spagnola dopo essersi consolidata in questo campo a Barcellona, ma poi mai riuscita a invertire la rotta e favorire una ripresa della formazione.

Ora, la sfida pare arrivare proprio da chi, appena tre mesi fa circa, si dichiarava suo “leale scudiero”. La sua prima scommessa sarà quella di riuscire a delineare un progetto in grado di scongiurare il rischio che Ciudadanos sprofondi, come praticamente tutti i sondaggi più recenti pronosticano, nell’irrilevanza politica.

Redazione Madrid