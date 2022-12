“La bellezza in un gesto” all’Ambasciata d’Italia a Tokyo (audio notizia)

Il 7 dicembre presso l’Ambasciata d’Italia in Giappone si darà il via all’evento dal titolo “La Bellezza del Made in Italy in un gesto. Da Tokyo a Milano nel segno dello sport” promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), CONI e Federazione Italiana Scherma, a sostegno della promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo attraverso lo sport.

L’evento di Tokyo sarà aperto dall’ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti, e vedrà la partecipazione della Nazionale maschile dei fiorettisti azzurri Campione del Mondo in carica.

Il meeting punterà i fari sul prossimo Mondiale di scherma 2023, per la prima volta nella storia ospitato da Milano, come espressione del “Made in Italy” già portato avanti nei mesi scorsi nelle tappe di Madrid, Tunisi, Il Cairo e Algeri.