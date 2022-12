La fantasia dei piccoli ‘Sulle ali delle parole senza confini’

SVIZZERA:- Sulle ali delle parole senza confini, iniziativa promossa dai Comitati della Società Dante Alighieri di Cantone Svitto, Berna e Lucerna, diretti rispettivamente da Rosanna Chirichella, Anna Rüdeberg e Mirella Sangiani, è un concorso rivolto ai bambini e bambine, ragazze e ragazzi che studiano l’italiano. I docenti coinvolti sono stati: in Svizzera, Catia Annese, Erika Rombolotto, Mariachiara Bologni, Simona Medici, Teresa Casabianca, Pina Faella e Rosanna Chirichella; in Paraguay, Antonella Lacarrubba, Laura Moreno, Rocìo Acosta, Ida Franzini, Vincenzo Liguori; in Grecia Laura Guerrisi.

I bambini, dai più piccoli delle elementari, a quelli di scuola media e del liceo, hanno sviluppato racconti e poesie che, come ha detto Rosanna Chirichella nel corso della premiazione, “sono stati molto belli e diversi tra loro tanto che scegliere quelli da premiare non è stato facile ma alla fine abbiamo dovuto fare una selezione”.

Questa iniziativa, non mirava unicamente a stimolare l’approfondimento della conoscenza dell’italiano, ma anche a mettere in contatto i tanti bambini e ragazzi che, in diverse parti del mondo, lo studiano come seconda lingua. In questa occasione hanno partecipato scuole della Svizzera, della Grecia e del Paraguay.

L’italiano e la creatività sono stati il ponte che ha permesso a ragazze e ragazzi che vivono in realtà molto diverse e distanti di sviluppare un lavoro e anche un’amicizia. Lo hanno fatto mantenendosi in contatto attraverso piattaforme in rete o applicazioni nei cellulari. Un intercambio molto positivo per conoscere ed aprirsi alla cultura di altri paesi.

I più piccoli, invece, hanno svolto lavori collettivi con i compagni di classe.

Come ha spiegatto la docente e presidente della società Dante Alighieri Cantone Svitto, Rosanna Chirichella: “Il tema trattato era quello sull’insegnamento della scrittura creativa e quindi sono stati sviluppati i seguenti punti:

1- creare una nuova storia partendo da un incipit;

2- sviluppare una graphic novel;

3- sviluppare uno spin-off (creare una storia parallela con un personaggio secondario);

4- generare varie versioni di un racconto cambiando la cronologia dei fatti, ecc.

I risultati sono stati davvero sorprendenti e tutti i lavori che ci sono pervenuti erano particolari”.

È quanto abbiamo potuto constatare tutti coloro che abbiamo assistito via zoom o in presenza alla consegna dei premi. I racconti che sono stati letti da bambine, bambini e insegnanti, hanno mostrato l’infinita fantasia dei più giovani, la gioia della creatività, il lavoro minuzioso svolto dai docenti che hanno saputo aiutarli a canalizzare e organizzare le loro storie.

Prima di dare il via alla premiazione hanno rivolto un saluto l’Ambasciatore italiano in Svizzera Ministro Silvio Mignano, l’Ambasciatore italiano in Paraguay Ministro Paolo Campanini, il Segretario generale della “Dante Alighieri”, Alessandro Masi, il Direttore del Centro studi di Atene Francesco Neri, la Prof.ssa Antonella Carruba. Erano collegati anche il presidente della Società Dante Alighieri di Atene, Giuseppe De Luca, il Dirigente scolastico della scuola italiana ad Atene, Emilio Luzi, il Direttore della Dante Alighieri del Paraguay, Vincenzo Liguori, l’ispettore nazionale delle scuole in Italia Nicola Paladino, la direttrice del Corriere dell’italianità Rossana Cacace.

Emozione e allegria hanno accompagnato la consegna dei premi che sono stati ricevuti da:

LIVELLO ELEMENTARE

SCUOLA ELEMENTARE DI ATENE

Racconto collettivo scritto da Matteo Belotti, Ioanna Coumbis, Angelos Dimitrios Kleiosis, Anna Koumpeli, Anna Chiara Ondarza, Diana Sanseverino, Achilleas Stavrinos, Alexander Valerio Toninelli, Emilia Trevisan, Evangelia Antonia Velissarakou, Athanasios Voulgarelis, Antonios Zacharapoulos.

Titolo del racconto: LA TRIBÙ DEI PRIMINISH

SCUOLA ELEMENTARE CASA D’ITALIA

David Weibel

Titolo del racconto: SIO E IL LIBRO TRADITORE

Bianca d’Alessandro

Titolo del racconto: LE CHIAVI MAGICHE

CORSI DI LINGUA E CULTURA LIVELLO ELEMENTARE

Antonio Penna

Titolo del racconto: IL FIORE VARIOPINTO

Sofia Stirnemann

Titolo del racconto: FIORI COME STELLE

PREMIO CORSI DI LINGUA E CULTURA LIVELLO MEDIO

SCUOLA DANTE ALIGHIERI IN PARAGUAY

Alessandro Martelli con Keyla Mendoza e Angelo Britex

Titolo del racconto:: BELLE DIFFERENZE

Zucca Samuel con Yara Miranda

Titolo del racconto: IL SOGNO DI JOEL

PREMIO LICEO VERMIGLI E LICEO IN PARAGUAY

Giorgia Casciello, Paz Sanchez e Giannina Galliani

Titolo della poesia: IN RICORDO DI ME, SPERANDO IN UN NOI.

I testi premiati saranno pubblicati nel nostro giornale nel corso dei prossimi giorni.